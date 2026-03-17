도널드 트럼프 대통령(연합뉴스)

이달 31일부터 4월 2일까지 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문이 미뤄질 전망이다.트럼프 대통령은 이란 전쟁의 여파로 중국 측에 한 달 정도 연기를 요청했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 미중정상의 개최 여부에 대한 질문을 받고 "한달 정도 (중국에) 연기를 요청했다"고 말했다.트럼프 대통령은 "중국을 방문하고 싶지만 (이란)전쟁 때문에 나는 여기(미국) 있고 싶고 여기 있어야 한다"고 설명했다.연기 요청에 따라 새로운 날짜가 논의되고 있는지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.트럼프 대통령이 요청한 만큼 중국 측에서도 연기에 응할 것으로 예상된다. 양국 실무선에서 새로 일정을 잡기 위한 논의가 진행될 것으로 전망된다.트럼프 대통령은 당초 이달 31일부터 내달 2일까지 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이었다.그러나 이란 전쟁이 장기화의 기로에 놓인 상황에서 트럼프 대통령으로서는 군 통수권자로서 미국을 떠나 최대 경쟁국인 중국을 방문하는 데 부담을 느꼈을 것으로 관측된다.이란 전쟁에 대한 여론이 좋지 않은 상황에서 트럼프 대통령이 미국을 비우고 방중에 집중하는 틈을 타 이란이 대대적 공세에 나설 경우 여론 악화의 빌미만 제공할 수 있다는 판단을 한 것으로 보인다.강홍민 기자 khm@hankyung.com