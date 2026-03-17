호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 배럴당 100달러 넘어선 9일 경기 의왕시 의왕ICD 터미널 내 주유소에서 화물차 기사가 주유를 하고 있다. 2026.3.9/뉴스1

도널드 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 해제에 대한 강력한 의지를 거듭 피력하면서 치솟던 국제유가가 하락세로 돌아섰다.16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 전 거래일 대비 5.28% 급락한 배럴당 93.50달러에 거래를 마쳤다.런던ICE 선물거래소의 5월물 브렌트유 역시 2.84% 내린 100.21달러를 기록하며 100달러 선을 턱걸이했다.불과 직전 거래일인 13일 브렌트유가 2022년 7월 이후 3년 7개월 만에 최고치(103.14달러)를 경신했던 것과 대조적인 흐름이다.유가의 직접적인 원인은 트럼프 행정부의 강경한 공급 정상화 대책이다. 미국과 이스라엘은 시장의 공급 불안을 잠재우기 위해 이란·중국·인도 유조선의 해협 통과를 이례적으로 용인했다.스콧 베센트 미 재무부 장관은 이날 미 CNBC 방송 인터뷰를 통해 “석유 공급이 지속을 위해 이란 선박의 퇴로를 열어두고 있다”고 확인했다.트럼프 대통령은 이날 한국 등 동맹국에 호르무즈 해협 봉쇄 해제 지원을 재차 촉구하며 “전쟁 상황이 종료되면 유가와 인플레이션은 매우 빠르게 내려갈 것”이라고 강조했다.여기에 국제에너지기구(IEA)가 에너지 위기 지속시 전략 비축유 추가 방출 가능성을 시사하며 하방 압력을 가했다.다만 시장의 낙관론은 경계해야 한다는 목소리도 높다. 컨설팅업체 유라시아그룹은 보고서에서 “호르무즈 해협 봉쇄로 여파로 유가 100달러는 이제 ‘기본 시나리오’가 됐다”며 “4월에 공급이 개선되더라도 재고 회복에 시간이 걸리는 만큼 유가는 장기간 높은 수준을 유지할 것”이라고 내다봤다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com