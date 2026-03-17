정청래 더불어민주당 대표(연합뉴스)
정청래 더불어민주당 대표(연합뉴스)
정청래 "검찰개혁 당정청 협의안 19일 본회의 처리···78년 간 휘둔 무소불위 권력 차단"

강홍민 기자 khm@hankyung.com