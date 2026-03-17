홈 한경BUSINESS [속보] 정청래 "검찰개혁 당정청 협의안 19일 본회의 처리···78년 간 휘둔 무소불위 권력 차단" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603175791b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.17 09:05 수정2026.03.17 09:22 강홍민 기자 정청래 더불어민주당 대표(연합뉴스)정청래 "검찰개혁 당정청 협의안 19일 본회의 처리···78년 간 휘둔 무소불위 권력 차단"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 JR 서일본, 히로시마~이와쿠니 관광열차 '하나아카리' 봄 시즌 한정 운영 트리플콤마 골드스푼, ISMS-P 인증 획득…개인정보 보호 신뢰도 확보 신세계, AI 회사로 전환 선언…국내 최대 규모 AI 데이터센터 설립 브랜드 아파트 전성시대 속 영등포 '더샵 신길센트럴시티' 눈길 전쟁여파로 결국···트럼프 "미중회담, 한 달 정도 연기 요청"