트리플콤마 골드스푼, ISMS-P 인증 획득…개인정보 보호 신뢰도 확보

- 프로필·직업 인증 서류 등 민감 데이터 관리 적합성 확인

트리플콤마가 운영하는 데이팅 애플리케이션 '골드스푼'이 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 취득했다고 밝혔다.ISMS-P는 기업의 정보보호 관리체계와 개인정보 보호 조치의 적합성을 종합적으로 평가하는 국가 공인 인증 제도다. 이번 인증을 통해 골드스푼은 서비스 운영 과정에서 개인정보 보호와 정보보호 관리 체계를 갖추고 있음을 검증받았다.데이팅 애플리케이션은 프로필 사진, 직업 인증 서류, 매칭 기록 등 이용자의 민감한 개인정보를 다루는 서비스다. 이 때문에 개인정보 보호 수준과 보안 관리 체계는 서비스 신뢰도를 판단하는 중요한 기준으로 꼽힌다.이번 인증은 골드스푼이 이용자 정보를 관련 기준에 따라 체계적으로 관리하고 있음을 국가 공인 제도를 통해 확인받았다는 점에서 의미가 있다.트리플콤마는 이번 인증을 계기로 이용자가 보다 안정적인 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 플랫폼 보안 관리 체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 아울러 매칭 서비스를 넘어 개인정보 보호와 이용자 신뢰를 함께 고려한 플랫폼 운영을 이어간다는 방침이다.트리플콤마 관계자는 "골드스푼은 고객의 신뢰를 최우선 가치로 여기는 만큼 이번 ISMS-P 인증 취득은 우리 서비스의 보안 수준을 높이는 계기가 됐다"며 "앞으로도 가장 안전하고 믿을 수 있는 프리미엄 데이팅 서비스를 제공하기 위해 보안에 대한 투자를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com