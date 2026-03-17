사진: AI 이미지

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크리에이티브 에이전시 디마이너스원이 2026 스파이크스 아시아에서 Healthcare 부문 Gold와 Media 부문 Bronze, Design 부문 Bronze 총 3관왕을 달성하며 '한국 마켓 올해의 대행사(agency of the year)'에 선정되었다.디마이너스원이 수상한 '시장별 올해의 대행사'는 어워드 및 쇼트리스트 성적을 합산해 가장 많은 점수를 얻은 에이전시에 수여되며, 아시아 45개 시장 중 11개 시장만 이름 올렸다.Healthcare 부문 Gold와 Media 부문 Bronze를 수상한 초록우산의 'The Life-Saving Receipt(생명을 지키는 영수증)' 캠페인은 언어 장벽과 정보 부족으로 인해 의료 서비스 이용에 어려움을 겪는 이주배경 아동 가정을 대상으로 한 프로젝트다. 로컬 마트 영수증에 필수 예방접종 등 의료 정보를 이주배경 가정의 모국어로 제공해 필요한 정보를 전달하는 방식으로 진행됐다.Design 부문 Bronze를 수상한 화재보험협회의 'The Wearable Extinguisher(불끄는 앞치마)' 캠페인은 평소에는 앞치마로 사용하다가 화재 발생 시 불씨를 덮어 초기 진압에 활용할 수 있도록 난연 소재로 제작한 앞치마를 활용한 프로젝트다.디마이너스원은 크리에이티브 캠페인을 기획·제작하는 독립 광고대행사로 캠페인브리프아시아가 선정한 2025 올해의 광고대행사 4위를 비롯해 대한민국광고대상, 소비자가 뽑은 좋은 광고상, 클리오 스포츠 어워드 등에서 수상한 이력이 있다. 이 밖에도 대한민국디지털광고대상, 서울영상광고제, 올해의광고상, 대한민국 팝업스토어 어워즈 등에서 성과를 보였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com