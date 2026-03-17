16일 서울 중구 명동 환전소에서 외국인 관광객들이 환전을 하고 있다. 2026.03.16 사진=한경 최혁 기자

도널드 트럼프 미 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 해제 의지가 시장에 전달되면서 치솟던 국제 유가와 원·달러 환율이 일제히 하락세로 돌아섰다.중동 긴장 완화에 대한 기대감이 위험 선호 심리를 자극하며 금융시장에 안도 랠리를 불러온 모습이다.17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 종가보다 5.2원 내린 1492.3원을 기록하고 있다.이날 환율은 7.5원 내린 1490.0원으로 출발해 장 초반 한때 1489.1원까지 내려앉았으며 강달러 압력이 다소 누그러진 양상을 보였다.이 같은 흐름은 간밤 뉴욕 시장의 안정세가 반영된 결과다. 트럼프 행정부의 유조선 호위 지원 및 미 이란 물밑 협상 가능성이 부각 되면서 국제유가는 급락했다.4월물 서부텍사스산원유(WTI)는 5.28% 폭락한 93.50달러에 마감했고 브렌트유 역시 2.84% 하락하며 100달러 선에 턱걸이했다.이에 따라 누요국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스도 100선 아래로 내려왔다.에너지와 환율의 하향 안정화는 증시 반등으로 이어졌다. 뉴욕 증시 3대지수는 나스닥이 1.22% 오르는 등 일제히 상승 마감했다.이유정 하나은행 연구원은 “안전자산 선호 심리와 달러 강세가 다소 누그러짐에 따라 환율도 하락 전환할 것으로 예상한다”며 “다만 중동 사태 불확실성이 여전한 만큼 하방 경직성을 보일 것”이라고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com