서울 중구 명동의 상가 스케치. / 20240805 사진=한경 임대철 기자

소상공인들이 18일부터 더 낮은 금리의 대출로 손쉽게 갈아탈 수 있는 길이 열린다.금융위원회는 개인사업자 신용대출 갈아타기(대환) 서비스를 본격 시행하며 자영업자의 이자 부담 완화에 나섰다.17일 김진홍 금융위원회 금융산업국장은 금융결제원 분당센터 통합 관제실에 방문해 ‘개인사업자 신용대출 갈아타기’ 준비상황을 최종 점검했다.그동안 온라인 대출 갈아타기 인프라는 일반 국민 위주로 운영돼 소상공인들이 혜택을 누리기 어렵다는 지적이 있었으나 이번 조치로 소상공인 금융 편의성이 대폭 강화될 전망이다.이번 서비스는 총 5개 대출비교플랫폼과 13개 은행 앱을 통해 이용할 수 있다. 18개 은행에서 받은 개인사업자 신용대출 중 10억 원 이하의 운전자금 신용대출이 갈아타기 대상이다.특히 소상공인의 체감 효과를 높이기 위해 신규 대출 경과 기간에 상관없이 언제든 갈아탈 수 있도록 했으며 대환 시 대출액 증액이나 만기 연장에 대한 제한도 두지 않았다.서비스 이용 시간은 매일 영업일 09시부터 16시까지다. 온라인 서류 제출이 어려운 고령자 등은 영업점을 직접 방문해 서류를 낼 수도 있다.금융당국은 은행 간 금리 경쟁이 활성화되면서 약 1조 원 이상의 대출이 더 유리한 조건으로 이동할 것으로 내다봤다.김 국장은 “개인대출 갈아타기와 마찬가지로 신용대출(운전자금대출)을 대상으로 실시하되 향후 시설자금대출, 보증·담보 대출 등으로 서비스 범위가 확대될 수 있도록 검토하겠다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com