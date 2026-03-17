홈 한경BUSINESS [속보] 개헌 물꼬 트나···李대통령 "정부 차원 개헌 공식 검토" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603176256b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.17 10:34 수정2026.03.17 10:34 강홍민 기자 청와대사진기자단개헌 물꼬 트나···李대통령 "정부 차원 개헌 공식 검토"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “쿠폰 쓰면 손해?” 쿠팡 무료배송 기준 바뀐다 “삼성은 세계 최고”…젠슨 황 ‘그록3’ 파운드리·HBM 동맹 공식화 일본, 호르무즈 해협에 자위대 파견하나...트럼프 ‘파병 압박’에 고심 신세계 'AI 대전환'…정용진은 왜 '리플렉션 AI'를 택했나 “홀짝제 부활하나” 정부 차량 5·10부제 검토 착수