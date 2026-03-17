미국 캘리포니아주 프레스노카운티 LG에너지솔루션 RWE 에너지저장시스템(ESS) 단지. 사진=한국배터리산업협회

미국 정부가 지난해 7월 체결된 LG에너지솔루션의 6조원대 배터리 공급 계약의 고객사가 테슬라인 것으로 공식 확인했다.LG에너지솔루션이 내년부터 미국 미시간주 랜싱 공장에서 테슬라의 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 생산할 계획이라는 점도 파악됐다.17일 외신과 업계에 따르면 미 정부는 14~15일 일본 도쿄에서 열린 인도·태평양 에너지 안보 장관 및 비즈니스 포럼(IPEM) 결과를 담은 팩트시트를 통해 에너지 공급망 협력 프로젝트를 공개했다.총 560억달러 규모의 투자 계획 가운데 배터리 산업을 핵심 전력 인프라로 명시하며, 테슬라와 LG에너지솔루션 간 협력도 포함됐다.미 정부는 양사가 43억달러 규모의 리튬인산철(LFP) 각형 배터리 셀 생산 시설을 랜싱에 건설하는 계약을 체결했다고 밝혔다.해당 공장은 내년부터 가동에 들어가며, 생산된 배터리는 미국 휴스턴에서 제조되는 테슬라의 '메가팩3' ESS에 적용될 예정이다.이에 따라 LG에너지솔루션이 지난해 7월 공시한 ESS용 LFP 배터리 수주 물량의 고객사가 테슬라라는 점이 처음으로 공식 확인됐다.당시에는 비밀유지계약에 따라 고객사와 생산 지역이 공개되지 않았다.업계는 이번 계약이 LG에너지솔루션의 각형 LFP 배터리 첫 대형 수주라는 점에서 의미가 크다고 평가한다.중국 기업 중심이던 LFP 시장에서 북미 생산 기반을 갖춘 공급망을 확보했다는 점도 주목된다.테슬라 역시 중국 의존도를 낮추고 미국 내 보조금 및 공급망 정책에 대응하기 위해 현지 생산 파트너 확보가 필요했던 상황이다.양사 협력이 전기차 중심에서 ESS로 확대되며 북미 에너지 인프라 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 될 것으로 보인다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com