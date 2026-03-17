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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 내 선박 호위 작전과 관련해 한국과 일본 등 주요 에너지 수입국들을 향해 거듭 파병 압박을 쏟아냈다.트럼프 대통령은 16일(현지시간) 백악관 기자회견에서 국가별 호르무즈 해협 의존도를 구체적인 수치로 제시하며 포문을 열었다. 그는 “일본은 95%, 중국은 90%, 한국은 35%의 원유를 이곳에서 들여온다”고 지적하며 “에너지 수혜국들이 직접 나서서 해협 안전 문제를 책임져야 한다”고 목소리를 높였다.특히 이번 발언은 단순한 협조 요청을 넘어 ‘동맹의 기여도’를 평가하겠다는 경고성 메시지를 담고 있다는 분석이다.트럼프 대통령은 “우리는 외부 위협으로부터 그들을 보호해왔지만, 그들은 (작전 참여에) 열의가 없었다”고 비판하며 “나에게는 그 열의의 수준이 매우 중요하다”고 강조했다.또 “4만5000명의 훌륭한 미군이 주둔하며 위험으로부터 보호해주는 나라들이 있다”며 주일미군과 주한미군을 간접적으로 거론했다. 이는 파병 여부를 방위비 분담금 및 동맹 유지 비용과 결부시키겠다는 의도로 풀이된다.트럼프 대통령은 프랑스의 마크롱 대통령, 영국의 스타머 총리와의 통화 사실을 언급하며 유럽 우방국들의 참여 가능성을 시사했다. 그는 “마크롱 대통령이 도와줄 것이라 생각하며, 영국도 관여할 것”이라며 낙관적인 전망을 내놨다.한국의 고민은 깊어질 수밖에 없다. 트럼프 대통령이 트루스소셜을 통한 SNS 압박에 이어 공식 기자회견에서까지 특정 수치를 거론하며 몰아붙임에 따라, 양국 정부는 향후 외교 테이블에서 파병 문제를 피하기 어려운 실정이라는 분석이 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com