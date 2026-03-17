강북 메가스터디학원 중계관 국어 설승환 강사의 강연 현장

강북 메가스터디학원 중계관이 고3 수험생과 N수생을 대상으로 오는 3월 18일부터 28일까지 국어·수학·영어 공개 무료특강을 진행한다. 이번 특강은 과목별 핵심 개념 정리와 실전 학습법, 3월 학력평가 주요 문항 해설을 포함해 수험생들이 4월 학습 방향을 설정할 수 있도록 기획됐다.특강은 총 2회에 걸쳐 운영된다. 1차 강의에서는 수학 조용석 강사가 3월 18일 '다항함수의 비율 관계와 접선의 성질'을 주제로 수업을 진행한다. 이어 국어 설승환 강사가 3월 20일 '고난도 인문(철학) 지문 독해법'을, 영어 김도엽 강사가 3월 21일 '수능 영어 집중 분석'을 주제로 강의할 예정이다.2차 강의에서는 3월 학력평가를 바탕으로 한 과목별 주요 문항 해설이 이어진다. 수학 조용석 강사는 3월 25일 수학 영역 공통 주요 문항 해설을 진행하며, 영어 김도엽 강사와 국어 설승환 강사는 각각 3월 28일 영어 영역과 국어 영역 주요 문항 해설 특강을 통해 시험 이후 반드시 점검해야 할 핵심 포인트를 짚어줄 예정이다.이번 무료특강은 단순한 이벤트성 강의가 아니라 실질적인 학습 점검을 위한 프로그램으로, 수험생들이 과목별 취약점을 진단하고 다음 학습 단계로 자연스럽게 연결할 수 있도록 구성됐다. 국어·수학·영어 강사진이 직접 과목별 접근법과 실전 전략을 설명하는 만큼 학습 방향 설정에도 도움이 될 것으로 기대된다.특히 이번 무료특강에 참여한 학생들은 4월부터 개설되는 Fit PM 과정과 연계 가능하다. 설승환 강사는 4월 국어 단과에서 기출 분석 심화와 수능특강 시문학 학습을 중심으로 수업을 이어가며, 조용석 강사는 확률과 통계 내신 대비 중심의 수학 강좌를 운영할 예정이다. 영어 역시 김도엽 강사의 4월 과정이 함께 개설돼, 무료특강을 통해 확인한 학습 포인트를 본격적인 4월 학습으로 연결할 수 있도록 했다.학원 관계자는 "3월 학력평가 이후 흔들리기 쉬운 학습 흐름을 정비하고 과목별 학습 전략을 점검할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 학생 개개인에 맞춘 학습 프로그램을 통해 수험생들의 성적 향상을 지원할 계획"이라고 말했다.한편, 이번 공개 무료 특강 및 4월 Fit PM 과정에 대한 자세한 내용은 강북 메가스터디학원 중계관 홈페이지 또는 학원 상담을 통해 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com