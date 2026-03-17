홈 한경BUSINESS [속보] 이스라엘 국방 "이란 안보수장 라리자니 사망" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603177868b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.17 18:42 수정2026.03.17 18:42 강홍민 기자 알리 라리자니 이란 최고안보책임자(연합뉴스)이스라엘 국방 "이란 안보수장 라리자니 사망"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '돈 번 만큼 나눠준다'…삼성전자 제친 '꿈의 직장', 평균 연봉이 '헉' 월가 전설의 경고…달러 아닌 ‘여기’에 쏠린 눈 '대기인원 10만명' 먹통된 카카오뱅크···현재 정상복구 “세금 폭탄 현실화되나” 서울 공시가 18% 급등 필립스옥션, 홍콩 근현대미술 경매 주요 출품작 발표