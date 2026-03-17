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오는 21일 광화문광장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 공연을 앞두고 국내외 관람객들이 대거 몰릴 것으로 예상되는 가운데, 종로소방서는 공연장 주변 숙박시설을 대상으로 화재안전조사를 실시한다고 밝혔다.종로소방서는 공연장 주변인 광화문광장 일대 숙박시설 등 총 111개소를 대상으로 화재안전조사를 실시하고 있다고 밝혔다.이번 조사는 대규모 공연으로 인한 관광객 증가와 인파 밀집 상황에 대비한 예방 중심 안전대책의 일환으로, 공연 전날인 20일까지 실시된다.조사 대상은 공연장 주변의 외국인관광 도시민박업, 한옥체험업, 일반 숙박시설 등이다. 특히 종로 관내 캡슐형 호텔 5개소를 포함해 숙박시설 전반에 대한 전수 점검을 실시해 화재안전관리 수준을 한층 강화하고 있다.이번 조사는 ▲소방시설 정상 작동 여부 ▲피난·방화시설 유지관리 상태 ▲비상구 및 피난통로 확보 여부 ▲소방안전관리 업무 수행 실태 등을 중점적으로 확인하고 있다.또한 숙박시설 관계자를 대상으로 화재 발생 시 초기 대응 요령과 대피 유도 방법에 대한 현장 안전지도도 함께 실시해 관계인의 자율적인 안전관리 역량을 높일 계획이다.한편, 공연 당일에는 안전관리를 위해 경찰 6500여명이 현장에 투입될 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com