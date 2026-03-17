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삼성물산 상사부문이 인도 최대 기업 릴라이언스와 약 30억달러 규모의 그린 암모니아 장기 구매 계약을 체결하며 수소·암모니아 트레이딩 사업 확대에 나섰다.삼성물산은 지난 16일(현지 시간) 릴라이언스와 그린 암모니아 장기 공급·구매 계약(SPA)을 맺었다고 17일 밝혔다.릴라이언스 측에 따르면 이번 계약은 30억달러(약 4조4751억원) 규모로, 자사가 체결한 글로벌 그린 암모니아 장기 공급 계약 가운데 최대 수준이다.계약에 따라 삼성물산은 2028년 10월부터 약 15년간 릴라이언스로부터 그린 암모니아를 공급받아 이를 고객사에 재판매할 계획이다.다만 고객사는 비밀유지계약(NDA)에 따라 공개되지 않았다.삼성물산 관계자는 "안정적인 그린 암모니아 조달 기반을 확보함으로써 글로벌 청정수소 시장 대응력을 높이게 됐다"며 "향후 늘어나는 국내외 수요에 대응하고 수소 트레이딩 사업 기반을 확대하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.한편 삼성물산은 2022년 말레이시아 페트로나스와 수소 사업 협력을 시작으로, 2024년 융복합 수소충전소 '하이스테이션'을 준공하는 등 수소 사업 확장에 속도를 내고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com