엠클럽, 튀르키예 25호점 개장…글로벌 리테일 네트워크 확대

한국 화장품 유통 기업 ARS 코스메틱스(ARS Cosmetics)가 운영하는 K-뷰티 전문 리테일 브랜드 엠클럽(MCLUB)이 튀르키예에서 25호점을 개장했다.ARS 코스메틱스는 15년 이상 뷰티 산업에서 축적한 경험을 바탕으로 튀르키예 시장에서 한국 화장품에 대한 인지도와 수요 확대에 기여해 왔다. 미샤, 클리오, 페리페라 등 다수의 글로벌 K-뷰티 브랜드를 현지에 소개하며 한국 화장품 시장 성장에 중요한 역할을 해오고 있다.엠클럽은 주요 도시의 오프라인 매장과 온라인 플랫폼을 결합한 리테일 네트워크를 구축해 한국 스킨케어와 메이크업 제품을 현지 소비자들에게 제공하고 있으며, 최근 앙카라 투날르 힐미(Tunalı Hilmi) 거리와 이스탄불 이스티클랄(Istiklal) 거리 등 튀르키예 대표 상권에 플래그십 매장을 오픈하며 프리미엄 리테일 전략도 강화하고 있다.튀르키예는 유럽과 중동, 중앙아시아를 연결하는 전략적 시장으로 글로벌 뷰티 브랜드의 관심이 높아지고 있다. 인구 8,500만 명 규모의 소비 시장과 스킨케어에 대한 높은 관심을 바탕으로 한국 화장품 브랜드의 새로운 성장 거점으로 떠오르고 있다.이에 해당 매장은 튀르키예 최대 규모의 K뷰티 전문 매장 체인으로, 한국 뷰티 문화의 철학을 소개하고 현지 소비자들에게 K-뷰티를 체험할 수 있는 쇼핑 공간을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 엠클럽은 전문 뷰티 어드바이저와 엄선된 브랜드 포트폴리오, 소비자 중심 콘텐츠를 통해 글로벌 K-뷰티 트렌드와 튀르키예 현지 시장을 연결하는 리테일 플랫폼으로 성장하고 있다. 현재까지 약 2천만 명 이상의 고객이 엠클럽을 통해 K-뷰티 제품을 경험한 것으로 나타났다.ARS 코스메틱스 올자이 아르슬란(Olcay Arslan) CEO는 "오프라인 매장과 디지털 플랫폼을 통해 한국 뷰티 문화의 철학을 튀르키예 소비자에게 전달하는 것이 엠클럽의 목표"라며 "한국 화장품 브랜드와 튀르키예 시장을 연결하는 장기적인 가교 역할을 하고자 한다"고 말했다. 이어 "올해와 내년 매장 수를 50개까지 확대하고 엠클럽을 지역 내 대표적인 K-뷰티 리테일 플랫폼으로 성장시키는 것이 목표"라고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com