'Hopfia', LP 전용 AI 실사 지원 패키지 출시… GP 검증 인텔리전스 강화

AI 스타트업 파워테스크(대표 문창훈)는 투자 실사 지원 플랫폼 '홉피아(Hopfia)'에 LP(유한책임사원)를 위한 GP(무한책임사원) 실사 전용 AI 에이전트 패키지를 새롭게 출시했다고 밝혔다.이번 패키지는 LP가 펀드 출자를 검토하거나 GP의 운용 역량을 평가할 때 거치는 복잡한 검증 과정을 AI가 자율적으로 지원하도록 설계됐다. 기존 15종 이상의 GP 특화 에이전트 라인업에 더해 LP의 특수한 요구사항을 반영한 4종의 신규 에이전트가 추가된 것이 특징이다.신설된 패키지는 ▲운용역의 실적과 역량을 정밀 분석하는 'Investment Manager DD' ▲펀드 규약 내 독소 조항과 핵심 조건을 검토하는 'LP Fund Terms Review' ▲GP의 내부 통제와 운영 리스크를 진단하는 'LP Operational DD' ▲보고서의 정합성과 투명성을 확인하는 'LP Reporting Transparency Review'로 구성됐다.홉피아는 방대한 규모의 데이터룸(VDR)을 단 1시간 만에 전수 조사하여 리스크 매트릭스를 도출한다. 이를 통해 LP 담당자는 서류 검토에 소요되던 시간과 비용을 20배 이상 절감하고, AI가 도출한 객관적 근거를 바탕으로 더 높은 차원의 전략적 판단에 집중할 수 있다.문창훈 파워테스크 대표는 "실사는 단순히 서류를 확인하는 작업이 아니라 투자 리스크를 선제적으로 방어하는 과정"이라며, "24시간 가동되는 AI 에이전트 인프라를 통해 LP가 GP를 더욱 다각적으로 검증할 수 있도록 지원함으로써 사모투자 시장의 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.한편 Hopfia는 사모시장 투자회사를 위한 AI 기반 실사 인텔리전스 플랫폼을 개발하는 기업이다. AI 에이전트를 활용해 프로젝트별 데이터룸을 자동으로 분석하고 구조화된 인사이트를 제공함으로써 투자팀의 의사결정 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com