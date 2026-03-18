이재명 대통령이 17일 정부세종청사 국무회의실에서 열린 제10회 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.03.17 청와대사진기자단 한국경제 김범준 기자
이재명 대통령이 17일 정부세종청사 국무회의실에서 열린 제10회 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.03.17 청와대사진기자단 한국경제 김범준 기자
국내 주식시장의 관행인 ‘T(거래일)+2’ 결제 시스템이 수술대에 올랐다. 이재명 대통령이 투자자드르이 현실적인 불편함을 직접 언급하며 시스템 개편을 주문했기 떄문이다.

18일 이 대통령은 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’에서 박용진 규제개혁위원회 부위원장으로 부터 받은 메시지를 소개하며 화두를 던졌다.

이 대통령은 "왜 주식을 오늘 팔았는데 돈은 모레 주냐’(고 하더라)”며 “필요하면 조정하는 등 의제 중 하나로 검토하면 어떨까 싶다”고 밝혔다.

현재 국내 주식시장은 주식을 팔아도 실제 현금이 들어오기까지 꼬박 이틀을 기다려야 한다. 반대로 살 때도 이틀 뒤 잔금을 치르는 구조라 이를 악용한 '미수거래' 등 투기적 거래가 발생한다는 지적을 받아왔다.

이에 정은보 한국거래소 이사장은 “국제적 동향을 잘 파악해 절대 늦지 않고, 오히려 선제적으로 청산·결제가 이뤄질 수 있도록 준비해 나가겠다”고 답했다.

이어 “블록체인 기술에 의한 거래가 이뤄지면 청산결제 과정이 없어질 거고 즉시 지급이 이뤄지는 식으로 변모할 거라고 생각한다”고 덧붙였다.

이미 미국은 지난해 결제 시스템을 기존 ‘T+2’일에서 ‘T+1’일로 하루 단축했다. 유럽도 내년 10월부터 ‘T+1’일로 단축하는 방안을 추진하고 있다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com