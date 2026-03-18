18일 공시된 2025년도 사업보고서 기준 주요 기업 경영진 보수 현황을 보면, 김승연 회장은 지난해 계열사에서 총 248억4100만원을 수령하며 연봉 1위에 올랐다.
김 회장은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화솔루션, 한화에서 각각 50억4000만원씩, 한화비전에서 46억8000만원을 받았다. 한화비전 보수가 새롭게 반영되면서 전년 140억원 대비 크게 증가했다.
한화 측은 "그룹 전반에 걸친 미래 신성장 동력 발굴, 인수·합병(M&A) 등 신사업 자문과 해외 네트워크 기반 사업 지원 역할을 고려해 보수를 책정했다"고 설명했다.
이재현 CJ그룹 회장은 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당에서 39억1800만원 등 총 177억4300만원을 받아 뒤를 이었다.
정의선 현대자동차그룹 회장은 계열사에서 총 174억6100만원을 수령했다. 현대차에서 90억100만원, 기아와 현대모비스에서 각각 54억원, 30억6000만원을 받았다. 기아 보수가 처음 반영되면서 전년 대비 51.6% 증가했다.
아직 사업보고서가 공개되지 않은 박정원 두산그룹 회장은 상위권 진입 가능성이 거론된다. 지난해 반기보고서 기준으로 상반기에만 급여와 성과급, RSU를 포함해 163억원을 수령했다.
특히 RSU 영향이 컸다. 3년 전 부여 시점 대비 주가가 4.3배 상승하면서 주식 평가액이 89억3000만원까지 늘어나 보수의 절반 이상을 차지했다.
조현준 효성 회장은 총 157억3,500만원을 받았다. 효성에서 101억9900만원, 효성중공업 25억원, 효성티앤씨 24억3800만원, 효성ITX 5억9800만원 등이다. 전년 대비 59억5,400만원 늘어난 규모다.
효성은 지난해 연결 영업이익이 3,930억원으로 전년 대비 약 78% 증가하는 등 실적 개선이 반영됐다고 설명했다.
신동빈 롯데그룹 회장은 롯데지주와 롯데쇼핑 등에서 총 149억9300만원을 받아 전년보다 15.9% 감소했다. 일부 계열사 실적 부진 영향으로 분석된다.
이 밖에 최태원 SK그룹 회장은 82억5,000만원, 구광모 LG그룹 회장은 71억2,700만원, 정용진 신세계그룹 회장은 58억5,000만원, 허태수 GS그룹 회장은 45억400만원을 각각 받았다.
이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어오고 있다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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