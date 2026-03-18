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지난해 국내 재계 총수 가운데 가장 많은 연봉을 받은 이는 김승연 한화그룹 회장으로 나타났다.18일 공시된 2025년도 사업보고서 기준 주요 기업 경영진 보수 현황을 보면, 김승연 회장은 지난해 계열사에서 총 248억4100만원을 수령하며 연봉 1위에 올랐다.김 회장은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화솔루션, 한화에서 각각 50억4000만원씩, 한화비전에서 46억8000만원을 받았다. 한화비전 보수가 새롭게 반영되면서 전년 140억원 대비 크게 증가했다.한화 측은 "그룹 전반에 걸친 미래 신성장 동력 발굴, 인수·합병(M&A) 등 신사업 자문과 해외 네트워크 기반 사업 지원 역할을 고려해 보수를 책정했다"고 설명했다.이재현 CJ그룹 회장은 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당에서 39억1800만원 등 총 177억4300만원을 받아 뒤를 이었다.정의선 현대자동차그룹 회장은 계열사에서 총 174억6100만원을 수령했다. 현대차에서 90억100만원, 기아와 현대모비스에서 각각 54억원, 30억6000만원을 받았다. 기아 보수가 처음 반영되면서 전년 대비 51.6% 증가했다.아직 사업보고서가 공개되지 않은 박정원 두산그룹 회장은 상위권 진입 가능성이 거론된다. 지난해 반기보고서 기준으로 상반기에만 급여와 성과급, RSU를 포함해 163억원을 수령했다.특히 RSU 영향이 컸다. 3년 전 부여 시점 대비 주가가 4.3배 상승하면서 주식 평가액이 89억3000만원까지 늘어나 보수의 절반 이상을 차지했다.조현준 효성 회장은 총 157억3,500만원을 받았다. 효성에서 101억9900만원, 효성중공업 25억원, 효성티앤씨 24억3800만원, 효성ITX 5억9800만원 등이다. 전년 대비 59억5,400만원 늘어난 규모다.효성은 지난해 연결 영업이익이 3,930억원으로 전년 대비 약 78% 증가하는 등 실적 개선이 반영됐다고 설명했다.신동빈 롯데그룹 회장은 롯데지주와 롯데쇼핑 등에서 총 149억9300만원을 받아 전년보다 15.9% 감소했다. 일부 계열사 실적 부진 영향으로 분석된다.이 밖에 최태원 SK그룹 회장은 82억5,000만원, 구광모 LG그룹 회장은 71억2,700만원, 정용진 신세계그룹 회장은 58억5,000만원, 허태수 GS그룹 회장은 45억400만원을 각각 받았다.이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어오고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com