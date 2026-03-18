최태원 SK그룹 회장. 사진=연합뉴스

최태원 SK그룹 회장이 글로벌 AI 반도체 시장의 핵심인 메모리 공급 부족 현상이 향후 2030년까지 장기화될 것이라는 파격적인 전망을 내놨다. 이와 함께 SK하이닉스의 미국 증시 상장 추진 가능성을 공식화하며 글로벌 빅테크 기업으로서의 입지 굳히기에 나섰다.최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스 ‘GTC 2026’ 현장에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.최 회장은 현재의 메모리 반도체 수급 불균형의 원인을 ‘웨이퍼 생산 능력의 한계’로 짚었다. 그는 “신규 웨이퍼 라인을 확보하는 데만 최소 4~5년이 소요된다”며, “공급이 수요를 따라가지 못하는 현상이 2030년까지 지속될 것이며, 부족분은 20%를 상회할 것”이라고 분석했다.급격한 가격 변동에 따른 시장 혼란을 방지하겠다는 의지도 보였다. 최 회장은 “가격 안정화를 위해 최선을 다하고 있다”며 조만간 곽노정 SK하이닉스 CEO가 구체적인 D램 가격 안정화 로드맵을 발표할 예정이라고 덧붙였다.가장 눈길을 끈 대목은 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 언급이다. 최 회장은 “현재 상장을 검토 중”이라며, “결정된다면 국내뿐 아니라 글로벌 주주들과 접점을 넓혀 명실상부한 글로벌 기업으로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 설명했다. 이는 서학개미와 글로벌 기관 투자자들의 자금을 직접 유입시켜 기업 가치를 극대화하겠다는 포석으로 풀이된다.