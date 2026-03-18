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취업자 수 증가 폭이 석 달 만에 20만명대를 회복했다.18일 국가데이터처(옛 통계청)가 18일 발표한 '2026년 2월 고용동향' 보고서를 보면 지난달 만 15세 이상 취업자는 2841만3천명으로 1년 전보다 23만4천명 늘었다.취업자 증가 폭은 작년 11월 22만5천명을 기록한 후 12월 16만8천명, 1월 10만8천명으로 쪼그라들다 3개월 만에 20만명대로 올라섰다. 지난달 취업자 증가 폭은 작년 9월 31만2천명에 이어 5개월 만에 가장 컸다.연령대별로 보면 청년층(15∼29세) 취업자가 14만6천명 감소했다.청년 실업률은 7.7%로, 2021년 2월(10.1%) 이후 같은 달 기준 5년 만에 최고치를 기록했다.반면 60세 이상 취업자는 28만7천명, 30대 8만6천명, 50대 6천명이 각각 늘었다.산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업이 28만8천명(9.4%), 운수 및 창고업이 8만1천명(4.9%), 예술스포츠 및 여가 관련 서비스업이 7만명(13.7%) 늘어 취업자 증가를 견인했다.전문과학 및 기술서비스업(-10만 5천명, -7.1%), 농림어업(-9만명, -7.6%), 정보통신업(-4만 2천명, -3.6%) 등은 취업자가 줄었다. 좋은 일자리로 꼽히는 제조업에서는 취업자가 1만6천명 줄었다. 제조업은 2024년 7월부터 20개월 연속 취업자가 감소 중이다.건설업은 4만명 감소하며 22개월 연속 마이너스 행진했다.실업자는 99만3천명으로 작년 2월보다 5만4천명(5.7%) 늘었고 실업률은 3.4%로 0.2%포인트(p) 상승했다.15세 이상 인구 중 특정 시점에 취업한 이들의 비율을 나타내는 고용률은 61.8%로 0.1%p 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 69.2%로 0.3%p 높아졌다.비경제활동인구 중 '쉬었음' 인구는 2만7천명(1.0%) 늘어 272만4천명을 기록했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com