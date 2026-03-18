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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 파병 요청을 거부한 북대서양조약기구(NATO) 회원국들을 향해 “매우 어리석은 실수를 저지르고 있다고 생각한다”고 맹비난했다.17일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 아일랜드 총리와의 양자 회담에서 “나토 동맹국이 우리(대이란 공격 작전)에게 동의했지만 그들은 우리를 돕고 싶어 하지 않는다”며 이같이 비판했다.그는 이번 사태를 동맹의 의지를 확인하는 ‘시험대’로 규정하며 나토에 쏟아붓는 천문학적인 비용을 언급하며 탈퇴 가능성을 시사했다.특히 트럼프 대통령은 파병에 선을 그은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 향해 “그는 매우 곧 대통령직에서 물러날 것”이라며 독설을 날렸고 키어 스타머 영국 총리에 대해서도 “좋은 사람이라고 생각하지만 실망했다”고 직격했다.이어 “우크라이나를 위해 나설 필요가 없었다”는 발언까지 내놓으며 동맹회의론을 확산시켰다.트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “한국, 일본, 호주의 지원도 필요치 않다”며 독자적인 군사 작전의 성과를 과시했다.한편 당초 이달 말로 예정됐던 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담은 약 5~6주 뒤로 연기됐다고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com