케이시스, 대구·경북 지사 개소… LED 디스플레이 시장 공략 나서

국내 LED 전광판 산업을 선도하는 ㈜케이시스(대표 천병민)가 17일 대구지사를 공식 개소, 대구·경북 지역 LED 디스플레이 시장 공략에 본격적으로 나선다고 밝혔다.케이시스는 이번 대구지사 개소를 통해 기존 서울, 부산, 대전, 광주, 제주에 이어 6번째 핵심 거점을 완성하게 됐다. 이로써 전국구 밀착형 서비스망을 구축하며 공공조달(G2B) 및 민간 디스플레이 시장에서의 지배력을 더욱 확고히 다지게 되었다.새롭게 신설된 케이시스 대구지사는 대구광역시 수성구에 위치하고 있으며, 대구와 경북 권역을 총괄하는 핵심 거점 역할을 수행한다. 이곳에는 전담 영업직원이 상주해 관공서, 학교, 기업 등 수요 기관의 공간과 용도에 맞춘 제품 컨설팅부터 LED 전광판의 체계화된 설계 및 시공이 즉각적으로 이뤄진다. 이를 바탕으로 신속하고 철저한 사후관리(A/S)까지 책임지는 밀착형 원스톱(One-stop) 서비스를 제공할 계획이다.특히, 국내 유일의 '미세 피치(Fine-pitch) LED 전광판 직접 제조' 기업이자 국내 최초 안내전광판 분야 조달청 우수제품·혁신제품 동시 지정 기업인 케이시스는 이미 최근 3년 전국 조달 계약 건수 1위를 기록하며 뛰어난 기술력을 인정받고 있다. 이번 전국 6대 지사망 완성을 통해, 케이시스 LED 전광판을 도입하는 전국의 고객들은 거리에 구애받지 않고 언제든 빠르고 안정적인 현장 지원을 누릴 수 있게 됐다.천병민 케이시스 대표이사는 "대구지사 개소로 전국 주요 6대 거점을 잇는 촘촘한 전국구 서비스 네트워크가 완성되었다"며, "지역 인프라지원팀 상주를 통해 솔루션 제안부터 설치, A/S까지 책임지는 사후관리망을 구축한 만큼, 전국 어디서든 최고의 품질과 신뢰를 제공하며 국내 LED 전광판 시장의 패러다임을 확고히 리드해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편, 케이시스는 오는 25일부터 일산 킨텍스에서 개최되는 '2026 코리아 나라장터 엑스포'에 참가해 최첨단 로봇팔을 활용한 무선 캐비닛 시연 및 한국형 AV 스위쳐 등 차세대 디스플레이 핵심 기술을 전면 공개할 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com