마은성 연세대 경제학부 교수

최근 반도체 호황을 두고 슈퍼사이클인지 아닌지에 대한 논쟁이 뜨겁다. 그러나 이 문제를 판단할 때 먼저 봐야 할 것은 개별 기업의 주가나 시장의 기대가 아니라 실제 수출 데이터다. 주가는 기대를 선반영하지만 수출은 업황의 현실을 보여주기 때문이다.지난 15년간 정보통신기술(ICT) 및 반도체 수출 흐름을 보면 과거 호황은 비교적 뚜렷한 패턴을 보였다. 2016년 전후 사이클은 약 3년간 이어졌고 전년 동기 대비 증가율은 고점에서 60% 안팎까지 올랐다. 2020년 이후 사이클도 대체로 3년 정도 지속됐지만 고점은 30% 안팎에 머물렀다.그런데 이번 흐름은 이보다 훨씬 강하다. 첫 번째 정점이었던 2024년 후반에 이미 증가율이 60%에 도달했고 2025년 연간 수출도 전년 대비 약 20% 증가했다. 여기에 2026년 1월과 2월에는 증가율이 100%를 넘어섰다. 적어도 수출 데이터만 놓고 보면 이번 흐름을 슈퍼사이클로 보는 해석도 충분히 가능하다.중요한 것은 강도보다 구조다. 이번 반도체 호황은 과거 사이클과 몇 가지 점에서 뚜렷하게 다르다. 첫째, 전개 방식이 단봉형 상승이 아니라 중간 조정 이후 다시 급등하는 M자형 흐름에 가깝다. 이는 지난 15년간의 흐름과 비교해도 상당히 이례적인 모습이다.둘째, 반도체와 주변 밸류체인에 대한 편중이 강한 반면, 다른 ICT 품목으로의 확산은 제한적이다. 셋째, 이번 호황의 동력이 AI 투자 확대와 밀접하게 연결돼 있다는 점도 과거와 다른 지점이다. 결국 이번 국면은 단순히 강한 호황이라기보다 높은 변동성과 특정 동력 의존성을 함께 내포한 구조적 확장 국면으로 볼 필요가 있다.이런 특징들은 그대로 위험 요인으로 이어진다. M자형 흐름은 한 차례 조정 이후 다시 급등했다는 점에서 상승의 힘이 강하다는 신호일 수 있지만 동시에 사이클의 변동성과 불안정성이 커졌다는 뜻이기도 하다. 반도체 편중이 심할수록 표면적인 수출 호조와 달리 산업 전반의 체력은 더 취약해질 수 있다. 특정 품목 의존도가 높으면 정점 이후의 충격이 전체 산업과 거시경제로 더 빠르게 전이될 가능성이 크기 때문이다. 여기에 AI 투자 의존도가 높다는 점도 부담이다. AI 투자 열기가 둔화되면 반도체 수출 증가세 역시 예상보다 빠르게 꺾일 수 있다. 상승 동력이 강하다는 사실과 그 흐름이 오래 지속될 수 있다는 판단은 분리해서 볼 필요가 있다.수출 데이터를 바탕으로 과거 하락 국면의 전개 양상을 살펴보면 슈퍼사이클 이후 나타날 수 있는 조정의 특징과 위험도 어느 정도 가늠할 수 있다. 과거 반도체 불황을 돌아보면 조정의 깊이와 충격은 점차 커지는 흐름을 보여왔다. 2015년의 하강 국면은 1년 안팎에 그쳤지만 2018년에는 약 1년 반 동안 20% 안팎의 하락이 나타났고, 2022년에는 1년 넘게 30% 가까이 밀렸다. 단순히 하락폭만 커진 것이 아니라 조정이 지속되는 기간과 시장이 체감하는 충격도 함께 확대된 셈이다. 이는 이번 슈퍼사이클 이후의 조정 국면 역시 결코 짧고 가볍게 끝나지 않을 수 있으며, 상당한 충격과 긴 조정 기간을 동반할 가능성이 있음을 시사한다.따라서 지금 필요한 것은 낙관의 확대가 아니라 하락 리스크에 대한 대비다. 이번 반도체 호황이 한국 경제에 중요한 기회인 것은 분명하다. 그러나 슈퍼사이클이라는 말은 기대를 부풀리는 수사가 아니라 오히려 더 큰 경계를 요구하는 신호에 가깝다. 최근 여러 경제 현안과 그 대응 과정이 보여주듯 기업 전략과 정부 정책의 핵심은 결국 리스크 관리에 있다. 슈퍼사이클의 진짜 시험은 얼마나 높이 올라가느냐가 아니라 꺾인 뒤 얼마나 덜 흔들리느냐에 있다.마은성 연세대 경제학부 교수