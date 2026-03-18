유한킴벌리 '크리넥스 얼티밋케어' 로션티슈 출시

로션 30% 함유, 4겹 원단 적용해 차별화

유한킴벌리(대표이사 사장 이제훈)는 고보습 로션과 4겹 원단을 적용한 로션티뷰 '크리넥스 얼티밋케어'를 출시했다고 밝혔다. 국내 미용티슈 시장에서 로션티슈는 특유의 부드러운 사용감을 바탕으로 스테디셀러로 자리잡고 있다.미용티슈 1위* 브랜드 크리넥스는 부드러운 사용감을 선호하는 소비자를 고려해 로션 함유 제품을 꾸준히 개발해 왔고, 그 축적된 역량을 바탕으로 '크리넥스 얼티밋케어'를 선보였다. 궁극의 케어를 강조한 제품명에서 드러나듯 신제품은 밀크성분이 함유된 로션이 무려 30% 적용돼 차별화된 부드러움을 느낄 수 있다.*미용티슈 브랜드 판매액 점유율 1위(2023~2025년 12월 현재), 조사기관: NIQ 코리아고함량 로션과 함께 자사 미용티슈 최초로 4겹 원단을 적용한 것도 차별점이다. 더욱 도톰하고 탄탄한 사용감을 제공할 뿐 아니라, 얼굴을 닦거나 코를 푸는 등 다양한 용도로 사용해도 흡수력이 좋아 쉽게 찢어지지 않는다.색이나 향료, 형광증백제가 첨가되지 않은 100% 천연펄프** 원단을 적용했고, 피부 저자극 테스트***까지 완료해 예민한 피부나 반복 사용 시에도 자극 걱정 없이 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다. 컴팩트한 파우치 타입이어서 다양한 공간에 비치하거나 간편하게 휴대할 수 있다.**펄프 기준 ***1차 피부자극테스트, 인체적용시험기관: ㈜엘리드, 피험자수: 성인여성 33명크리넥스 미용티슈 담당자는 "신제품은 로션티슈에 가장 기대하는 차별화된 부드러움과 도톰함을 갖춘 만큼, 한 차원 더 높은 만족을 제공할 것으로 기대된다"라며, "소비자 기대를 충족하는 다양한 혁신제품을 선보이고, 로션티슈 시장 확장에도 기여할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.한편 신제품은 쿠팡과 크리넥스 네이버 브랜드스토어, 이마트를 비롯한 주요 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com