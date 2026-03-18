로션 30% 함유, 4겹 원단 적용해 차별화

유한킴벌리(대표이사 사장 이제훈)는 고보습 로션과 4겹 원단을 적용한 로션티뷰 '크리넥스 얼티밋케어'를 출시했다고 밝혔다. 국내 미용티슈 시장에서 로션티슈는 특유의 부드러운 사용감을 바탕으로 스테디셀러로 자리잡고 있다.
유한킴벌리 '크리넥스 얼티밋케어' 로션티슈 출시
미용티슈 1위* 브랜드 크리넥스는 부드러운 사용감을 선호하는 소비자를 고려해 로션 함유 제품을 꾸준히 개발해 왔고, 그 축적된 역량을 바탕으로 '크리넥스 얼티밋케어'를 선보였다. 궁극의 케어를 강조한 제품명에서 드러나듯 신제품은 밀크성분이 함유된 로션이 무려 30% 적용돼 차별화된 부드러움을 느낄 수 있다.
*미용티슈 브랜드 판매액 점유율 1위(2023~2025년 12월 현재), 조사기관: NIQ 코리아

고함량 로션과 함께 자사 미용티슈 최초로 4겹 원단을 적용한 것도 차별점이다. 더욱 도톰하고 탄탄한 사용감을 제공할 뿐 아니라, 얼굴을 닦거나 코를 푸는 등 다양한 용도로 사용해도 흡수력이 좋아 쉽게 찢어지지 않는다.

색이나 향료, 형광증백제가 첨가되지 않은 100% 천연펄프** 원단을 적용했고, 피부 저자극 테스트***까지 완료해 예민한 피부나 반복 사용 시에도 자극 걱정 없이 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다. 컴팩트한 파우치 타입이어서 다양한 공간에 비치하거나 간편하게 휴대할 수 있다.
**펄프 기준 ***1차 피부자극테스트, 인체적용시험기관: ㈜엘리드, 피험자수: 성인여성 33명

크리넥스 미용티슈 담당자는 "신제품은 로션티슈에 가장 기대하는 차별화된 부드러움과 도톰함을 갖춘 만큼, 한 차원 더 높은 만족을 제공할 것으로 기대된다"라며, "소비자 기대를 충족하는 다양한 혁신제품을 선보이고, 로션티슈 시장 확장에도 기여할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

한편 신제품은 쿠팡과 크리넥스 네이버 브랜드스토어, 이마트를 비롯한 주요 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

김혜인 기자 hyein51@hankyung.com