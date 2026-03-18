쟈뎅, '페이스메이트 버닝 에너지젤' 인천 국제 하프마라톤·김포 한강 마라톤 후원

음료 전문기업 쟈뎅(대표 윤상용)이 러닝 인구 확대 흐름에 발맞춰 초보 러너를 위한 기능성 에너지젤을 선보이며 마라톤 행사 공식 후원에 나선다.쟈뎅은 '인천 국제 하프마라톤'과 '김포 한강 마라톤'에 공식 후원사로 참여해, 약 2만 5천 명의 러너들에게 신제품 '페이스메이트 버닝 스마트 에너지젤'을 선보인다고 밝혔다.이번에 출시한 신제품은 40년 음료 전문 기업 쟈뎅의 기술력을 바탕으로 개발된 초보 러너용 에너지젤이다. 러닝 입문자가 시작 단계에서 느끼는 부담을 낮춰주는 '부스터형 에너지젤'이라는 점에서 차별화를 꾀했다.일반적으로 숙련 러너용 에너지젤은 포도당·과당 등 탄수화물을 통해 혈당을 빠르게 높여 에너지를 공급하는 '외부 연료 주입' 방식에 초점이 맞춰져 있다. 반면 '페이스메이트 버닝'은 체내 에너지 활용을 돕는 방식에 초점을 둔 것이 특징이다.'페이스메이트 버닝'은 L-카르니틴과 과라나 씨앗 유래 카페인을 함유한 제품이다. L-카르니틴은 체내 지방산을 에너지 생성 기관으로 운반해 체지방을 에너지로 활용하는 데 도움을 줄 수 있으며, 과라나 씨앗 속 카페인은 운동 시 집중력과 운동 지속 시간 향상에 도움을 줄 수 있다. 이를 통해 같은 러닝을 하더라도 체내 에너지 활용 효율을 높이는 '스마트한 에너지젤' 콘셉트를 구현했다.뿐만 아니라 섭취 방식에서도 차별화를 두었다. 숙련 러너용 에너지젤이 보통 운동 중 에너지 보충용으로 섭취되는 반면, 페이스메이트 버닝은 운동 전 섭취를 통해 러닝 시작 단계에서 에너지 활용을 돕도록 설계됐다.제품 제형 역시 러닝 입문자들의 섭취 편의성을 고려했다. 기존 에너지젤이 강한 단맛이나 끈적한 질감으로 부담을 줄 수 있는 점을 개선해 상쾌한 '워터리 애플민트' 맛의 탱글한 젤 타입으로 개발했다. 이를 통해 러닝 중에도 부담 없이 물 대신 섭취할 수 있도록 했다.영양 설계 측면에서도 입문 러너의 니즈를 반영했다. 1포당 50g 용량에 65kcal 수준의 비교적 낮은 칼로리로 구성해, 칼로리에 민감한 러닝 입문자들도 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다.쟈뎅은 이번 마라톤 참가자들을 대상으로 대규모 체험 프로모션도 함께 진행한다. 참가자 전원에게 '페이스메이트 버닝' 에너지젤 1포와 미니 리플릿을 배번호, 사전 기념품과 함께 사전 배송해 실제 레이스 전 제품을 경험할 수 있도록 했다. 동봉된 미니 리플릿의 QR코드를 통해 최대 55% 할인 구매 이벤트에 참여할 수 있으며, 설문에 참여한 러너 중 100명에게 '페이스메이트 버닝' 체험팩(1CASE)을 추가 증정하는 이벤트도 마련했다.쟈뎅 관계자는 "러닝이 일상 속 라이프스타일로 자리 잡으면서 러닝을 시작하는 입문자가 늘어나고 있다"며 "이에 따라 초보 러너도 부담 없이 섭취할 수 있는 에너지 보충 제품에 대한 수요가 커지고, 쟈뎅은 맛과 기능성을 동시에 갖춘 러닝 입문자 맞춤형 에너지젤을 선보이게 됐다"고 말했다.이어 "적극적인 마라톤 후원과 다양한 프로모션을 기반으로 초보 러너들에게 신뢰받는 핵심 에너지젤 브랜드로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com