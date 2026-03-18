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서울 강남에서 음주운전 사고를 내고 도주한 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 검찰에 넘겨졌다.서울 강남경찰서는 18일 도로교통법상 음주운전·사고 후 미조치·음주측정 방해 혐의로 이씨를 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.이씨는 지난 6일 오후 11시께 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다. 그는 사고 직후 또 다른 술자리에 참석했다가 약 3시간 뒤 지인 집에서 경찰에 검거됐다.당초 이씨는 음주운전 사실을 부인했다. 하지만 검거 이튿날 '소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다'고 진술을 번복했다.경찰은 이씨를 10일 피의자 신분으로 불러 조사하고 그가 이른바 '술타기 수법'(음주 사고 후 또 술 마시기)을 시도했다고 판단해 음주측정방해 혐의도 적용했다.이씨는 2003년에 강남에서 음주운전 사고를 내고 음주 측정을 거부하다가 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물 손괴)로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.강홍민 기자 khm@hankyung.com