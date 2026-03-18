구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 서울 중구 대한상의에서 열린 '기업혁신 지원 민관협의체 킥오프 회의'에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 2026.3.12/뉴스1

정부가 중동 사태로 수급 차질을 빚고 있는 ‘나프타(naphtha·납사)’를 경제안보품목으로 한시 지정하고 피해 기업에 1조 500억 원 규모의 금융 지원을 실시한다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 정부서울청사에서 비상경제장관회의를 주재하며 “중동 상황 장기화로 원자재 공급만 충격이 누적되고 있다”며 이같이 밝혔다.나프타 국내 수입물량의 54%가량이 호르무즈 해협을 통과하는 핵심 원자재로 이번 지정에 따라 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 정부 차원의 집중 관리를 받게 된다.구 부총리는 특히 ‘타이밍’을 강조하며 민생부담 경감을 위한 ‘전쟁 추경’ 편성 방침을 공식화했다.이와 함께 공급망안정화기금 내 ‘중동 피해대응 특별지원’을 신설해 피해 기업에 최대 2.3%p의 우대금리를 제공할 계획이다.석유가격 안정화에 대한 압박수위도 높였다. 구 부총리는 “정유사 공급가격이 대폭 내려간 만큼 주유소의 소비자가격도 지체없이 더욱 낮아져야 한다”며 사재기 등 불공정 행위에 대한 엄단을 예고했다.정부는 에너지 수급 관리를 위해 석탄발전 및 원전 이용률을 조정하는 한편 상황 악화 시 ‘자동차 부제’등 강도 높은 수요 관리 대책도 검토할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com