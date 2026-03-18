구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 정부서울청사에서 비상경제장관회의를 주재하며 “중동 상황 장기화로 원자재 공급만 충격이 누적되고 있다”며 이같이 밝혔다.
나프타 국내 수입물량의 54%가량이 호르무즈 해협을 통과하는 핵심 원자재로 이번 지정에 따라 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 정부 차원의 집중 관리를 받게 된다.
구 부총리는 특히 ‘타이밍’을 강조하며 민생부담 경감을 위한 ‘전쟁 추경’ 편성 방침을 공식화했다.
이와 함께 공급망안정화기금 내 ‘중동 피해대응 특별지원’을 신설해 피해 기업에 최대 2.3%p의 우대금리를 제공할 계획이다.
석유가격 안정화에 대한 압박수위도 높였다. 구 부총리는 “정유사 공급가격이 대폭 내려간 만큼 주유소의 소비자가격도 지체없이 더욱 낮아져야 한다”며 사재기 등 불공정 행위에 대한 엄단을 예고했다.
정부는 에너지 수급 관리를 위해 석탄발전 및 원전 이용률을 조정하는 한편 상황 악화 시 ‘자동차 부제’등 강도 높은 수요 관리 대책도 검토할 예정이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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