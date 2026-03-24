그래픽=박명규 기자

한국에서 연금 계좌를 이야기할 때 가장 많이 듣는 조언 중 하나는 ‘연금저축을 먼저 채우고 개인형퇴직연금(IRP)을 추가로 활용하라’는 것이다. 보통 연금저축 600만원을 먼저 납입하고 이후 IRP에 300만원을 추가 납입해 세액공제를 최대한 활용하라는 방식이다. 이 조언은 이미 투자자 사이에서 일종의 상식처럼 자리 잡았다.그런데 제도를 조금만 들여다보면 흥미로운 질문이 생긴다. 연금저축과 IRP는 같은 세제 혜택 구조를 가지고 있는데 왜 항상 연금저축을 먼저 넣으라고 할까. 여기에는 정책 설계와 실제 투자 행동 사이의 작은 모순이 숨어 있다.현재 한국의 개인연금 세제 구조는 크게 두 계좌로 구성됐다. 연금저축과 IRP다. 두 계좌 모두 세액공제를 받을 수 있고 연금 수령 시 과세가 이루어지는 동일한 세제 체계를 갖는다. 겉으로 보면 두 계좌는 비슷한 제도처럼 보인다. 하지만 실제로는 성격이 상당히 다르다.연금저축은 비교적 유연한 계좌다. 일정한 세금 부담은 있지만 중도 인출이 가능하다. 반면 IRP는 사실상 장기 노후 자산을 위한 잠금(lock-in) 구조에 가깝다. 법에서 정한 제한적인 사유를 제외하면 중간에 자금을 꺼내 쓰기 어렵다.문제는 정책의 목표와 사람들의 행동 사이에서 나타난다. 연금 제도의 핵심 목적은 노후 자산을 축적하는 것이다. 그런데 실제 행동 데이터를 보면 유동성이 있는 계좌에서는 중도 인출이 자주 발생한다. 반면 자금이 묶여 있는 계좌에서는 장기 저축이 훨씬 안정적으로 유지된다.이런 관점에서 보면 IRP는 전형적인 행동경제학적 연금 장치다. 돈을 장기간 묶어 두도록 설계해 노후 자산을 보호하는 구조다. 그럼에도 불구하고 한국에서는 대부분의 금융회사와 투자자들이 ‘연금저축 먼저’ 전략을 권한다.이유는 단순하다. 유동성이다. 즉 투자자의 편의성을 우선한 선택이다. IRP의 위험자산 비율 제한에 대한 것은 두 번째 이유다.하지만 정책적 목적만 놓고 보면 이 구조는 약간의 역설을 만든다. 노후 자산을 지키는 기능은 IRP가 더 강하지만 실제 투자 행동은 연금저축 중심으로 이루어지기 때문이다. 많은 개인투자자들이 세액공제 한도 중 연금저축 600만원만 활용하고 IRP는 사용하지 않는 경우도 흔하다. 결과적으로 제도가 의도한 장기 노후 자산 축적 효과가 충분히 작동하지 않을 가능성이 생긴다.이 구조는 해외 연금제도와 비교하면 더욱 흥미롭다. 대부분의 국가에서는 잠금 구조가 있는 연금 계좌가 먼저 작동하도록 설계됐다. 예를 들어 미국의 경우 직장 기반 연금인 401(k)가 핵심축이다. 이 계좌는 일정 조건을 제외하면 중도 인출이 어렵다. 개인이 추가로 활용하는 IRA 계좌는 그다음 단계에 위치한다. 즉 기본적인 연금 자산은 먼저 묶어 두고 추가적인 개인 저축이 뒤따르는 구조다.영국도 비슷하다. 직장 기반 연금이 먼저 형성되고 개인 투자 계좌인 ISA는 그 이후의 자산 관리 수단으로 활용된다. 호주 역시 강제적 성격의 퇴직연금(Superannuation) 제도가 노후 자산의 중심이다. 이 계좌는 은퇴 전까지 사실상 접근이 제한된다.이처럼 대부분의 연금 시스템은 잠금형 연금→유동성 계좌의 순서로 설계된다. 이는 장기 저축을 안정적으로 유지하기 위한 정책적 선택이다. 미국의 로스(Roth) IRA처럼 유동성을 고려한 계좌가 있기는 하지만 이 경우 세제 혜택의 설계는 IRA와 동일하지 않다.한국의 구조는 이와 조금 다르다. 세제 혜택은 동일하지만 투자 행동은 유동성이 있는 계좌를 먼저 사용하도록 유도된다. 정책적으로 보면 개인 저축을 장려하는 데는 성공했지만 장기 노후 자산을 강하게 묶어 두는 기능은 상대적으로 약해진 셈이다.이 표는 퇴직연금 운용 유형별 수익률 분포를 비교한 것이다. 분석 대상은 예금성 원리금보장형, 원리금비보장형, 그리고 연금저축 계좌이며 각각 금융회사별 수익률 데이터를 기반으로 단순평균, 중위수, 최소·최대 수익률을 비교했다.논의를 간단히 하기 위해 단순 평균 수익률을 살펴보자. 일단 이제까지 너무나 많이 했던 IRP의 예금성 원리금 보장형 집중 현상은 따로 떼어 놓도록 하자.먼저 IRP 예금성 원리금보장형 상품의 경우 평균 수익률은 3.31%, 중위수는 3.24%로 나타났다. 최소 수익률은 2.52%, 최대 수익률은 4.27%로 수익률 분포가 비교적 좁게 형성돼 있다. 이는 예금 기반 상품의 특성상 원금이 보장되는 대신 수익률 변동성이 낮다는 점을 보여준다.반면 IRP 원리금비보장형 상품은 평균 수익률이 11.36%, 중위수는 11.81%로 원리금보장형보다 훨씬 높은 수준을 보였다. 최소 수익률은 4.62%, 최대 수익률은 14.76%로 나타나 투자형 상품 특유의 높은 성과 가능성을 확인할 수 있다. 이는 주식형 펀드나 상품지수펀드(ETF) 등 위험자산 투자 비중이 높기 때문으로 해석된다.한편 연금저축 계좌의 경우 평균 수익률은 0.11%로 매우 낮게 나타났지만 중위수는 1.98%로 평균보다 높다. 이는 일부 금융사의 매우 낮은 수익률 또는 손실 사례가 평균을 끌어내린 결과로 볼 수 있다. 실제로 최소 수익률은 –14.63%로 나타나 손실 사례도 존재했으며 최대 수익률은 6.45%로 확인됐다. 이는 연금저축 계좌 내 상품 구성이 금융회사별로 크게 다르기 때문으로 풀이된다. 또한 계좌 내의 원리금보장형과 비보장형이 합쳐진 결과다.금융회사 수는 예금성 원리금보장형과 원리금비보장형이 각각 42개, 연금저축은 88개 금융회사가 분석 대상에 포함돼 있다. 이는 연금저축 상품이 은행·증권·보험 등 다양한 금융기관에서 판매되고 있기 때문이며 그만큼 상품 구조와 운용 전략의 다양성이 크다는 점을 의미한다.전체적으로 보면 원리금보장형 상품은 안정적인 수익률 분포를 보이는 반면, 원리금비보장형 상품은 더 높은 기대수익을 제공한다. 반면 연금저축 계좌는 금융회사와 상품 구성에 따라 성과 편차가 크게 나타나는 특징을 보인다.결국 중요한 질문은 이것이다. 연금제도는 투자 편의성을 우선해야 할까, 아니면 노후 자산 보호 기능을 우선해야 할까. 연금저축과 IRP의 관계는 단순한 상품 선택 문제가 아니라 한국 연금제도의 철학을 보여주는 사례일지도 모른다. 같은 세제 구조 속에서 서로 다른 행동을 만들어내는 이 구조는 앞으로 연금 정책을 고민할 때 다시 한번 생각해볼 지점이기도 하다.영주 닐슨 한국퇴직연금데이터 대표 겸 성균관대 SKK GSB 교수이 칼럼은 한국퇴직연금데이터의 ‘기금형 퇴직연금 심층 리포트’를 바탕으로 작성됐다.