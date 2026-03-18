비규제 핵심 수혜 단지 '청주 푸르지오 씨엘리체' 4월 분양

- LTV 최대 70%에 전매 제한 없어, 지역·면적별 예치금 기준 충족하면 청약 가능

대우건설이 오는 4월 청주 동남권 신흥 주거벨트의 관문에 위치한 분평·미평지구 도시개발사업지 내 공동주택용지에 선보이는 '청주 푸르지오 씨엘리체'가 부동산 규제의 반사이익을 누릴 분양 단지로 주목받고 있다.지난해 정부의 부동산 대책 발표 이후 수도권 주요 지역이 대부분 규제 영향권에 편입되면서 대출과 전매, 실거주 의무 등을 둘러싼 규제가 강화됐다. 이에 따라 부동산 시장 상승세가 이어지고 있는 지방 거점 도시의 신규 아파트에 대한 관심이 높아지는 분위기다. 청주 푸르지오 씨엘리체는 비규제 지역에 위치해 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%가 적용되며 전매 제한도 없다는 점에서 수요자들의 이목이 집중되고 있다.특히 공공분양의 청약 납입금 한도가 월 25만원으로 상향되면서 청약 문턱이 높아진 가운데, 해당 단지는 공공분양이 아닌 민간분양 단지로 공급된다는 점도 장점으로 꼽힌다. 민간분양은 납입 횟수나 저축 총액이 아닌 지역별·면적별 예치금 기준에 따라 청약이 가능하다. 청주시 청약통장 예치금 기준은 전용면적 ▲85㎡ 이하 200만원 ▲102㎡ 이하 300만원 ▲135㎡ 이하 400만원이다. 이에 따라 청주 푸르지오 씨엘리체의 전용면적 84㎡와 114㎡는 각각 200만원과 400만원의 예치금 기준을 모집공고 전까지만 충족하면 청약이 가능하다.청주 푸르지오 씨엘리체가 들어서는 청주시는 반도체, 바이오, 2차전지 등 주요 첨단 산업을 기반으로 해 대기업 투자와 일자리 확충이 지속되며 주택 수요가 꾸준히 확대되고 있는 지역이다. 실제 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 청주시 인구는 2016년 말 83만5200명에서 올해 2월 85만7420명으로 약 10년 동안 2.7% 증가했다.부동산R114 자료에 따르면 지난해 청주시 준공 1~5년 이하 신축 아파트 가격 상승률 또한 4.3%를 기록하며 지방 주요 도시 가운데에서도 견조한 흐름을 이어가고 있다.청주시 내 새 아파트의 강세가 이어지면서 신규 공급 단지 역시 분양 시장에서 좋은 성과를 거두고 있다. 두산건설이 지난해 10월 선보인 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'와 같은 달 롯데건설이 공급한 '청주 롯데캐슬 시그니처'가 모두 조기 완판에 성공하며 청주 부동산 시장의 탄탄한 수요층을 입증했다.업계 관계자는 "수도권 지역을 중심으로 한 강력한 부동산 규제에 첨단 산업 기반으로 도시 구조 재편에 성공한 청주시 부동산 시장이 투자 수요의 주목을 받고 있다"며, "고소득 젊은 인구 유입에 따른 주택 구매 수요가 늘어나고 있는 추세에 대출 가능 금액이 여유롭고 전매까지 가능해 신축 아파트를 중심으로 한 매매거래는 물론 신규 분양 단지도 강세를 나타내고 있기 때문"이라고 말했다.청주 푸르지오 씨엘리체는 청주시 서원구 분평동 일원에 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대 규모로 대단지로 조성된다. 우수한 입지환경과 개발 수혜에 따른 프리미엄, 청주 최고 수준의 상품성 세 박자를 고루 갖춘 단지로 수요자들의 관심이 이어지고 있다.단지는 신도심의 주거 환경과 완성형 인프라를 갖춘 분평 1지구의 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 입지다. 이마트 청주점과 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설이 가까우며 다양한 상업시설이 밀집한 분평동 상권을 편리하게 이용할 수 있다. 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 인접해 있다.직주근접 여건도 우수하다. 청주의 핵심 간선도로인 제1·2·3순환로가 가까워 청주일반산업단지와 청주테크노폴리스 산업단지, 오송생명과학단지, 오창과학단지 등 주요 산업단지로 차량 약 20분대 이동이 가능하다. 또한 인근에 청주지방합동청사와 충청북도교육청, 청주지방법원, 청주지방검찰청 등 다수의 공공기관도 위치한다.교육 환경 역시 강점이다. 청주 선호 학군으로 꼽히는 남성초등학교와 남성중학교, 충북고등학교를 도보로 통학할 수 있으며 청주서원도서관과 청주시립도서관, 분평동 학원가도 가까워 학령기 자녀를 둔 30~40대 수요자들의 관심이 이어질 전망이다.상품성도 눈길을 끈다. 단지는 넓은 동간 거리를 확보해 일조와 개방감을 높였으며 세대당 약 1.7대 수준의 주차 공간을 마련했다. 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 계획해 단지 내 산책로와 휴식 공간도 함께 조성될 예정이다.세대 내부는 전 세대를 남향 위주로 배치했으며 전용 84㎡A 타입에는 수요자 선호도가 높은 4Bay 판상형 설계를 적용했다. 팬트리와 드레스룸 등 수납 특화 설계를 더해 실용성을 높였으며 전용 114㎡A 타입에는 가족실과 알파룸을 구성해 여유로운 공간 활용이 가능하도록 했다.대형 커뮤니티 시설도 마련된다. 25m 길이의 실내 수영장을 비롯해 사우나와 피트니스센터, 골프연습장, 그리너리 카페 등이 조성될 예정이다. 일부 커뮤니티 시설은 선큰(Sunken) 구조로 설계해 자연 채광과 개방감을 확보할 계획이다.미래가치도 주목된다. 현재 청주 동남권에는 단지가 조성되는 분평·미평지구 도시개발 사업을 비롯해 인근으로 약 1만 5,000여 가구 규모의 동남지구, 약 3,750가구 규모의 방서지구, 9,000가구 규모의 분평2지구가 개발을 진행 또는 추진 중으로 총 3만 가구 이상의 청주의 신흥주거타운으로 거듭날 채비를 마쳤다.한편 '청주 푸르지오 씨엘리체' 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com