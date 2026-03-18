부산의 새로운 중심 온천장, '하늘채 엘리시움' 3월 일반분양 예정

온천장역 일대 개발 호재와 함께 부산의 주거 지도가 새롭게 재편되고 있다.가장 큰 변화의 핵심은 온천장역을 중심으로 이루어지는 대규모 정비사업이다. 이미 준공된 래미안 포레스티지(4,043세대)와 동래 래미안 아이파크(3,853세대)는 이 일대가 부산을 대표하는 프리미엄 주거지로 거듭났음을 방증한다. 여기에 온천시장 현대화 사업의 결실인 더샵 온천헤리티지가 주상복합의 편리함을 더하며, 단순 주거지를 넘어 일과 삶이 공존하는 올인빌(All-in-vill) 환경을 완성했다.상권 역시 젊고 활기차게 변모하고 있다. 과거 유흥과 숙박 위주였던 온천장 상권은 젊은 층과 가족 단위 수요를 타깃으로 한 라이프스타일 상권으로 재편되는 추세다. 세련된 브런치 카페와 베이커리, 복합 문화 공간 등 트렌디한 인프라가 들어서며 거주민들의 만족도를 높이고 있다.또한 온천장 도시재생 뉴딜사업을 통해 조성된 혁신어울림센터와 뷰티힐링 플랫폼은 온천장의 상징성을 살리면서도 주민 편의성을 극대화했다. 대단지 입주민이라는 탄탄한 배후수요가 뒷받침되면서 상인들 자발적인 환경 정비가 이루어지는 등 상권의 신뢰도가 높아지는 선순환도 나타나고 있다.또한, 반경 1km 이내에 온천5구역과 부곡2구역 등 대형 재개발 사업이 순항 중이며, 온천3구역 재건축 등 정비사업이 가속도를 내고 있어 미래가치에 대한 기대감도 높다.이 가운데 '하늘채 엘리시움'이 오는 3월 일반분양을 앞두고 있다. 이 단지는 온천장역 일대의 완성된 인프라와 쾌적한 자연환경을 동시에 누릴 수 있는 핵심 입지에 들어서, 향후 부산 북부권 최고 수준의 주거 벨트를 완성할 것으로 기대된다.부동산 전문가들은 온천장이 가진 지리적 강점에 주목한다. 지하철 1호선 온천장역을 통한 우수한 도심 접근성은 물론, 금정산과 온천천으로 이어지는 쾌적한 자연환경을 모두 품고 있기 때문이다. 대규모 신축 브랜드 아파트 입주로 인구 유입이 가속화되면서 인프라 확충과 가치 상승이 맞물리는 이상적인 부동산 선순환 구조에 진입했다는 평가다.관계자는 "대규모 정비사업과 상권 활성화가 맞물려 온천장 일대의 주거 선호도가 꾸준히 높아지는 추세"라며, "오는 3월 일반분양을 앞둔 하늘채 엘리시움을 비롯해 새롭게 조성되는 신규 단지들에 대한 수요자들의 관심이 이어질 것으로 보인다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com