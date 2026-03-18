삼성SDI 제56기 정기주주총회에서 최주선 사장. 사진=삼성SDI

삼성SDI가 18일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 '제56기 정기 주주총회'를 열고, 신규 사업과 중장기 성장 전략을 전면에 내세웠다.주총 의장인 최주선 사장은 "AI 등 전방 산업 확대로 글로벌 배터리 시장은 올해를 기점으로 성장 가속 국면에 진입할 것"이라며 "전고체 배터리는 내년 양산을 목표로 휴머노이드와 전기차 적용을 추진하고, 나트륨 배터리는 UPS용부터 검토, 리튬메탈 배터리도 선제적으로 기술을 확보하고 있다"고 밝혔다.이어 "LFP와 미드니켈 제품군 준비, 초고출력·초경량 소형 배터리 개발, 반도체 패키징 및 OLED 소재 강화로 사업 포트폴리오를 확장하겠다"고 했다.그는 "이 같은 기술 경쟁력을 기반으로 전기차와 ESS를 넘어 로봇 등으로 수주를 다변화하고, 고객 포트폴리오도 확대해 중장기 성장 모멘텀을 확보하겠다"며 "올해를 실적 턴어라운드의 원년으로 삼고 하반기 분기 흑자 전환을 목표로 한다"고 말했다.최 사장은 "각형·전고체 등 핵심 기술 특허를 강화해 업계 최고 수준의 포트폴리오를 구축하겠다"고 덧붙였다.이날 주총에서는 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 6개 안건이 모두 가결됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com