두산에너빌리티가 제작하는 스팀터빈 제품. 사진=두산에너빌리티

두산에너빌리티가 북미 데이터센터 전력 시장에서 입지를 확대하고 있다.이 회사는 최근 미국 기업과 370MW급 스팀터빈과 발전기 각 2기를 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 북미 시장에 스팀터빈을 공급하는 것은 이번이 처음이다.이번 수주로 두산에너빌리티는 가스터빈과 스팀터빈을 결합한 복합발전 공급 역량을 입증했다고 설명했다.스팀터빈은 가스터빈에서 발생한 열을 활용해 추가 전력을 생산하는 핵심 설비로, 발전 효율을 높이는 역할을 한다.대규모 전력을 상시 요구하는 AI 데이터센터 특성상 고효율·고안정 설비 수요가 커지고 있다.회사는 이를 계기로 북미 유틸리티 및 민자발전 사업자를 대상으로 복합발전 수주 확대에 나설 방침이다.가스터빈과 스팀터빈 공급 실적을 동시에 확보하면서 향후 대형 프로젝트 수주 경쟁에서도 유리한 기반을 마련했다고 회사는 전했다.두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장은 “이번 수주를 통해 북미 발전 시장이 두산의 발전 기술에 대해 강한 신뢰를 보이고 있음을 다시 확인했다”며 “앞으로 북미 고객과의 협력 관계를 더욱 강화하고, 가스터빈과 스팀터빈을 아우르는 종합 공급업체로 시장 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com