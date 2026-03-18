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도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 파병 압박이 거세지는 가운데 일본 정부가 ‘조사·연구’ 목적의 자위대 우회 파견 카드를 검토 중인 것으로 알려졌다.18일 도쿄신문 등 현지 언론에 따르면 일본은 미국의 파견 요청에 부응하면서도 군사적 리스크와 법적 제약을 피하기 위해 전투 임무를 배제한 형태의 파견을 논의하고 있다.이는 지난 2020년 아베 신조 전 총리가 취했던 방식과 유사하다.아베 전 총리의 정책 노선을 계승하며 ‘여자 아베’로 불리는 다카이치 사나에 총리가 이번에도 실리적인 절충안을 택할 것이라는 관측이 지배적이다.일본의 이번 결정은 현지시간 19일로 예정된 미일 정상회담을 하루 앞두고 나온 고심의 결과로 풀이된다.특히 다카이치 총리는 트럼프 대통령으로부터 파병 요청을 받은 국가 정상 중 처음으로 대면 회담을 갖게 돼 상당한 압박을 받는 것으로 전해졌다.현재 일본은 ‘항행의 자유’ 원칙을 지지하는 선에서 미국에 힘을 실어주거나 미 중부사령부에 연락관을 추가 파견하는 방안 등도 함께 검토하고 있다.현지 언론은 미국과의 동맹을 유지하면서도 군사적 리스크를 피해야 하는 딜레마 속에서 일본 정부가 절충안을 모색하고 있다고 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com