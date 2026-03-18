이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 서울 여의도 중앙당사에서 김영환 충북도지사 컷오프(공천배제) 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.16/뉴스1

김영환 국민의힘 소속 충북도지사가 같은 당 이정현 공천관리위원장을 강도 높게 비판했다.18일 김 지사의 SNS에 따르면 그는 “차라리 나를 내란의 감옥으로 보내다오”라며 “이것이 정치탄압이 아니면 무엇이 정치탄압이란 말인가?”라고 밝혔다.이어 “선거를 앞두고 아무 증거도, 증인도 없는 제3자 녹취를 가지고 구속영장을 신청했다”며 “수사가 시작되던 처음부터 표적수사였고 승진을 목표로 그것을 지휘한 책임자가 지금 민주당에 입당해 지선예비후보로 돌아다니고 있다”고 지적했다.김 지사는 “이 틈을 타고 이리떼 마냥 배신의 정치가 우글거린다”며 “밀실에서 공천이 이뤄지고 공정이 땅바닥에 떨어져 뒹군다”고 평가했다.그는 “김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위정치를 공관위가 하고 있다”며 “충북도민 누가 김수민을 도지사로 불러냈는가?”라고 꼬집었다.특히 “충북선거를 왜 지역정서를 1도 모르는 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하는가?”라며 “동지의 불행을 틈타고 배신의 칼을 꽂는 한동훈의 후예답다”고 몰아세웠다.이정현 공관위원장에 이어 김수민 후보에게도 거침없는 쓴 소리를 했다. 김 지사는 “김수민은 정무부지사 하면서 공무원들에게 이미 평가가 끝나 있다”며 “겨우 그런 후보를 공천하려고 하다니 너무 터무니없어 충북도민들이 분노하고 타 후보들이 후보를 반납하고 당을 떠나고 있다”고 주장했다.이어 “이 모든 책임은 이정현과 밀실야합을 한 김수민에게 있다”며 “충절의 고향, 충북에 이런 일은 눈뜨고 볼 수 없다”고 말했다.그는 “내가 나서 응징하고 정치권에서 퇴출시키고 공관위원장의 잘못된 행태와 배신자의 최후를 보게 할 것”이라고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com