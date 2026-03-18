이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언을 하고 있다.(뉴스1)
이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언을 하고 있다.(뉴스1)
李대통령 "자본시장 정상화되면 과도한 부동산 집중 완화"

강홍민 기자 khm@hankyung.com