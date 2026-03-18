홈 한경BUSINESS [속보] 삼성전자 노조, 5월 총파업 예고… 쟁의투표서 93.1% 찬성 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603189789b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.18 14:44 수정2026.03.18 14:46 강홍민 기자 자료사진(한경DB)삼성전자 노조, 쟁의투표서 93.1% 찬성…5월 총파업 예고강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 엠클럽, 튀르키예 25호점 개장…글로벌 리테일 네트워크 확대 “위기경보 울렸다” 정부 ‘비축유 카드’ 만지작 로보락, 글로벌 로봇청소기 시장 점유율 1위 기록 광화문에 뜬 BTS 가사…현대해상 ‘신뢰·안전’ 메시지 “BTS 보러 가는데 연차가 왜 깎여?” 직장인들 뿔났다