18일 서울시 종로구 현대해상 본사 외벽의 방탄소년단 노래 가사를 인용한 ‘신뢰와 안전’ 메시지를 배경으로 외국인 방문객들이 사진을 촬영하고 있다. 사진=현대해상

현대해상은 서울 종로구 광화문 본사 사옥 전면에 방탄소년단 노래 가사와 보험업의 본질인 '신뢰와 안전'의 의미를 결합한 대형 캠페인 메시지를 공개했다고 18일 밝혔다.현대해상 사옥 전면 대형 현수막에는 대표곡 중 하나인 'Not Today' 가사가 인용됐다. "너의 곁에 나를 믿어, 나의 곁에 너를 믿어(TRUST WITHIN ME, TRUST BESIDE ME)"라는 문구와 함께 "서로의 안전을 지켜주세요"라는 당부의 메시지를 담았다. 믿음과 연대를 강조한 곡의 취지를 살려 밀집된 공간에서 서로를 신뢰하고 배려함으로써 안전사고를 예방하자는 의미를 전달하고자 했다고 회사 측은 전했다전 세계 팬들을 환대하는 뜻으로 영문 병기하고 팬들에게 친숙한 보라색 적용해 친근한 메시지로 다가갈 수 있도록 세심함을 더했다고 부연했다.현대해상 관계자는 "이번 행보는 광화문 광장에 위치한 대표 보험사로서 대한민국을 넘어 글로벌 축제의 장이 될 이번 공연이 안전하고 품격 있게 마무리되기를 바라는 마음에서 시작됐다"면서 "현대해상이 지향하는 마음의 가치가 광화문을 찾는 모든 분께 전달되어 안전한 축제가 되기를 기원한다"고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com