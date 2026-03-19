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미국 중앙은행(Fed)은 18일(현지시간) 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다.Fed는 이날 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 이같이 유지하기로 결정했다. 지난 1월에 이어 이번에도 연속으로 기준금리를 동결했다.한국(2.50%)과 미국의 금리 차는 상단 기준으로 1.25%P를 유지하게 됐다.정채희 기자 poof34@hankyung.com