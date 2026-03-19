홈 한경BUSINESS 미국 기준금리 3.50∼3.75%로 동결 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603190962b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.19 03:17 수정2026.03.19 03:17 정채희 기자 사진=연합뉴스미국 중앙은행(Fed)은 18일(현지시간) 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다.Fed는 이날 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 이같이 유지하기로 결정했다. 지난 1월에 이어 이번에도 연속으로 기준금리를 동결했다.한국(2.50%)과 미국의 금리 차는 상단 기준으로 1.25%P를 유지하게 됐다. 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 고려아연, 폐모터에서 희토류 뽑는다…반도체 황산 라인도 증설 중동 쇼크에도 믿을 건 '반도체'...최태원의 '파격 전망' "美 역사상 가장 위험한 작전"...트럼프, '지상전 결단'에 쏠리는 눈 이재용·정의선도 아니었다...재계 '연봉 킹'은 누구? "무조건 80만원 준다"...이 지역 어디?