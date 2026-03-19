방시혁 하이브 의장 사진=연합뉴스

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K-컬처의 글로벌 위상이 높아지면서 엔터테인먼트 업계 주요 주주들의 주식 가치도 동반 상승하고 있다.특히 ‘방탄소년단(BTS) 아버지’ 방시혁 하이브 의장은 주식 재산 4조 8000억원을 기록하며 압도적 1위를 지켰다.19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 지난 17일 기준 K-컬처 관련 주식 종목에서 100억원 이상의 주식을 보우한 개인 주주는 총 27명으로 집계됐다.이들의 합산 주식 평가액은 6조1270억원으로 올해 초 대비 약 1276억원(2.1%)증가했다.부동의 1위인 방시혁 하이브 의장은 주식 1315만1394주를 보유, 평가액 4조8002억원을 기록했다. 특히 오는 21일 광화문 BTS 콘서트를 앞두고 주가 오름세를 보이며 최근 80여일 사이 재산이 2498억원 늘었다.2위는 JYP엔터테인먼트 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(3627억 원), YG엔터테인먼트 양현석 최대 주주(2250억원)가 차지했다.이 밖에도 박성찬 다날 회장(896억원)과 강승권 큐브엔터테인먼트 대표이사(628억원) 등이 뒤를 이었다.한편 BTS 멤버 7명의 주식가치도 1인당 200억원 안팎에 달할 것으로 추정된다. 기존 보유 지분을 유지했을 경우 뷔(본명 김태형)·슈가(민윤기)·지민(박지민)·정국(전정국)이 각 249억원, 제이홉(정호석) 229억원, RM(김남준) 211억원, 진(김석진) 191억원 순으로 파악된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com