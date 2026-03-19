홈 한경BUSINESS [속보] 당정 "주가조작 적발 시 처벌·신고포상금 강화" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603191587b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.19 09:26 수정2026.03.19 09:26 강홍민 기자 한경DB당정 "주가조작 적발 시 처벌·신고포상금 강화"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “결국 선 넘었다” 환율 1500원 돌파 CJ올리브영, 2026 상반기 신입사원 채용 “한국인 부럽다” 역대급 부러움에 열도 발칵 “김앤장 다음은 우리”…대형 로펌들의 ‘2위 전쟁’ 여행 스타트업으로 매출 천억 넘겼다···마이리얼트립, 작년 1120억원 달성