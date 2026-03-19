강훈식 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 UAE체류 국민 귀국 지원과 원유 확보와 관련된 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단 2026.03.06 한국경제 김범준 기자

중동발 에너지 위기 속에서 한국 정부가 아랍에미리트(이하 UAE)로부터 원유 총 2400만 배럴 긴급 도입하기로 했다는 소식이 전해지자 일본 네티즌들이 부러움을 쏟아내고 있다.강훈식 대통령비서실장은 지난 18일 자신의 SNS를 통해 무박 4일간 UAE 특사 방문 결과를 보고했다.강 실장은 “UAE측이 ‘한국 원유 공급 최우선 국가’라고 약속했다”며 총 2400만 배럴의 원유를 확보했음을 밝혔다. 이는 우리나라 일일 소비량의 약 8배에 달하는 규모다.해당 소식은 일본 SNS와 커뮤니티로 빠르게 퍼졌다. 19일 기준 강 실장의 게시물을 인용한 일본인들은 ‘한국 정부는 제대로 외교를 하고 있어 부럽다’, ‘한국이 최우선으로 원유를 확보하다니 이것이야말로 외교다’ 라며 찬사를 보냈다.일본 반응이 뜨거운 이유는 절박한 에너지 상황 때문이다. 일본의 중동산 원유 의존도는 95.9%로 한국(70%) 보다 훨씬 높다.특히 다카이치 총리가 미국 현지시간으로 19일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 호르무즈 해협 파병 압박을 받을 것으로 예상되는 상황에서 실질적인 ‘기름확보’ 성과를 낸 한국 외교가 더욱 대조적으로 비춰진 것으로 풀이된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com