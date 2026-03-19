CJ올리브영, 2026 상반기 신입사원 채용

4월 1일까지 2026 상반기 신입사원 채용

CJ그룹 채용 홈페이지서 접수

CJ올리브영(올리브영)이 4월 1일까지 ‘2026년 상반기 신입사원 채용’을 진행한다. △MD △백엔드 개발 △PM(Product Management) 등 총 23개 직무에 걸쳐 두 자릿수 인원을 선발한다.이번 채용은 모집 직무에 따라 전형을 구분해 ‘일반 전형’과 ‘글로벌 전형’ 두 가지 방식으로 진행한다. ‘일반 전형’은 학사 학위 이상을 소지했거나 오는 8월 학사 졸업 예정자를 대상으로 한다. ‘글로벌 전형’은 글로벌 사업 확대에 맞춰 △4년 이상 해외 거주 경험 △해외 대학에서 학사 이상 학위 취득 △어학 말하기 성적 기준 충족 중 하나에 해당하는 해외 경험과 어학 역량을 갖춘 인재를 선발한다. 자세한 대상 국가나 성적 기준은 채용 공고에서 확인할 수 있다.입사 지원은 ‘CJ그룹 채용 홈페이지’를 통해 온라인으로 하면 되며 접수 마감일은 4월 1일이다. 서류 전형 합격자를 대상으로 TEST 전형, 1차 면접, 2차 면접 등의 전형 과정을 거친다. 최종 합격자는 오는 7월경 CJ 그룹에 입사해 신입사원 입문 교육을 받게 될 예정이다.올리브영은 이번 신입사원 채용에서 지원자들과의 접점을 확대하고 직무에 대한 이해도를 높이기 위해 채용 설명회를 확대·개편해 운영한다. 온오프라인 채용 설명회는 참여 기회를 넓히기 위해 운영 규모와 횟수를 확대했다. 또한 직무에 대한 설명과 현직자의 생생한 이야기를 자세히 들을 수 있도록 MD·상품마케팅, 백엔드·PM으로 나눠 운영한다. MD 직무 채용 설명회에는 직무를 간접 체험할 수 있는 부스도 마련했다.올리브영 관계자는 “지원자들이 직무에 대한 이해를 바탕으로 자신의 역량과 적합성을 살펴볼 수 있도록 지원자 중심의 채용설명회를 준비했다”라며 “올리브영과 함께 글로벌 K뷰티·웰니스의 미래를 이끌어 갈 우수 인재들의 많은 지원을 기다린다”라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com