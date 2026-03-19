'알티지오메가Q10' 제품 이미지 I 사진: 덴프스

건강기능식품 전문기업 에이치피오(H. PIO)의 덴프스(Denps)가 신제품 '알티지오메가Q10'으로 롯데홈쇼핑 최유라쇼 방송에서 2회 연속 매진됐다고 밝혔다.해당 제품은 지난 1월 진행된 론칭 방송에서 전량 판매된 데 이어, 최근 진행된 2차 방송에서도 준비된 수량이 모두 소진됐다. 회사 측은 제품력을 경험한 소비자들의 신뢰가 구매로 이어지며, 두 차례 연속 판매가 이뤄졌다고 설명했다.'알티지오메가Q10'은 식물성 알티지 오메가3(EPA·DHA)에 코엔자임Q10과 비타민E를 결합한 3중 포뮬러로, 혈행 및 혈압 개선과 항산화 기능을 동시에 고려했다. 주원료인 알티지 오메가3는 1일 섭취량 기준 EPA·DHA 합 900mg을 함유해 덴프스 오메가3 제품군 중 최대 함량을 적용했으며, 식품의약안전처가 인정한 4중 기능성(혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선, 기억력 개선)을 충족하는 것이 특징이다.특히 글로벌 오메가3 원료사 DSM과 협업해 개발됐으며, 원료 수급과 배합 설계 과정에 해당 기술이 적용됐다고 회사 측은 밝혔다.에이치피오 관계자는 "'알티지오메가Q10'의 연속 완판을 이뤄내 기쁘다"며 "앞으로도 프리미엄 라인업을 지속적으로 강화해 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com