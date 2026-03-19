욕실 공기질 관리 기준 제시…공간·기능·디자인을 아우르는 욕실 환경 혁신

힘펠 '휴젠뜨' 2026 KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 - 욕실 환기가전 부문 수상

힘펠의 욕실 환기가전 브랜드 '휴젠뜨'가 '2026 KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상'에서 욕실 환기가전 부문 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.'2026 KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상'은 가치 소비 트렌드를 반영해 품질뿐 아니라 브랜드의 철학, 책임, 소비자 권익 실현 수준 등을 종합 평가해 부문별 1위 브랜드를 선정하는 시상이다. 한국소비자평가위원회와 심사위원단의 심의를 거쳐 선정된다.힘펠 휴젠뜨는 환기, 온풍, 제습, 드라이 기능을 하나의 시스템으로 구현한 욕실 환기가전으로 욕실을 공기질 관리가 필요한 생활 공간으로 재해석한 점에서 높은 평가를 받았다. 정풍량 기술과 고기밀 전동댐퍼를 통해 안정적인 공기 흐름을 유지하는 것이 특징이다.휴젠뜨 노바는 핵심 기능과 사용자 경험, 디자인 완성도를 강화한 제품이다. 온풍 기능으로 욕실 내 체온 변화를 완화하고, 제습·드라이 성능으로 쾌적한 환경을 유지하도록 돕는다. 미니멀한 디자인은 다양한 욕실 인테리어와 자연스럽게 어우러지며, iF 디자인 어워드 수상을 통해 제품 완성도와 디자인 경쟁력을 입증했다.최근 욕실 환기 시장은 공기질과 공간 완성도를 함께 고려하는 방향으로 변화하는 가운데, 휴젠뜨는 욕실 환기가전의 기준을 제시해 온 대표 브랜드로 자리매김하고 있다.힘펠 가전본부 김규현 본부장은 "휴젠뜨는 욕실을 단순한 환기가 아닌 관리가 필요한 생활 공간으로 보고, 그 기준을 만들어 온 제품"이라며 "현장에서 확인한 소비자 요구를 제품에 반영해 온 점이 긍정적으로 평가받았다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다. 이어 "앞으로도 시장 변화에 맞춰 욕실 환기가전의 새로운 방향을 제시해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com