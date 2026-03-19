홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 "고용유연성, 노동자 수용할지가 중요…희생강요 안돼" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603192103b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.19 11:10 수정2026.03.19 11:10 강홍민 기자 청와대사진기자단李대통령 "고용유연성, 노동자 수용할지가 중요…희생강요 안돼"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “최후통첩” 한-대만 ‘이름값’ 싸움 번지나 힘펠 휴젠뜨, KCAB 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상 수상 에이치피오 덴프스, 신제품 '알티지오메가Q10' 방송 전량 매진 [속보]이란 "또 공격받으면 걸프 에너지시설 완전파괴" 연차 아끼는 직장인들… ‘짧게 자주 여행’ 트렌드 확산