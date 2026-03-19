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한국 전자입국신고서상의 ‘중국(대만)’ 표기 방식을 둘러싼 외교적 갈등이 결국 ‘명칭 보복’사태로 번졌다.대만 정부가 한국의 표기 방식에 항의하며 자국 내 외국인 거류증 등 공식 서류에 ‘한국’ 명칭을 ‘남한’으로 교체하는 강경 대응에 나섰다.18일(현지시간) 대만 중앙통신과 자유시보 등에 따르면 대만 외교부는 양자 대등의 원칙에 따라 지난 1일부터 외국인 거류증상의 한국 명칭을 ‘남한’으로 변경했다고 밝혔다.대만 측은 한국이 오는 31일까지 전자입국신고서상의 ‘중국(대만)’표기를 수정하지 않을 경우 전자입국등록표 등 다른 서류에 대해서도 상응하는 조치를 취하겠다는 최후통첩을 보냈다.이번 갈등의 핵심은 한국 전자입국신고서가 대만의 출발지 및 목적지를 중국(대만)으로 표기하고 있다는 점이다.대만 외교부 및 주한대표처(주한대사관에 해당)는 그동안 수차례 엄중 교섭을 제기하며 수정을 요구해왔으나 한국 정부의 대응이 미온적이라 판단해 이번 실력 행사에 나선 것으로 풀이된다.라이칭더 대만 총통은 “한국이 대만 인민의 의지를 존중해 양국이 모두 손을 잡고 앞으로 나아가며 지역 평화를 안정시키는 동시에 지역의 번영·발전을 촉진할 수 있기를 바란다”고 말했다.한국 외교부 당국자는 당시 “여러 사안을 감안해 검토하고 있다”면서 “새로운 이슈가 아니기 때문에 우리의 기본적 입장하에서 이 사안을 잘 다뤄나갈 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com