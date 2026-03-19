해외 직구 헤드폰. 사진=한국소비자원

가성비 때문에 선택했던 해외 직구 플랫폼의 어린이 헤드폰들이 국내 안전 기준을 심각하게 위협하고 있다는 충격적인 조사 결과가 나왔다.한국소비자원은 알리 익스프레스, 테무, 아마존 등 주요 플랫폼에서 판매되는 어린이 헤드폰 20개를 정밀 조사한 결과, 10개 중 3개 이상(35%)이 국내 안전 기준에 미치지 못하는 '위험한 제품'으로 드러났다고 19일 밝혔다.조사 결과는 7개 제품에서는 내분비계 장애를 일으켜 생식 기능과 성장 발달에 치명적인 영향을 주는 '프탈레이트계 가소제'가 기준치의 최대 200배까지 검출됐다.4개 제품에서는 발암물질인 '납'이 기준치를 39배나 초과했다. 납은 체내에 쌓일 경우 지능 발달 저하, 식욕 부진, 빈혈, 근육 약화 등을 유발할 수 있어 성인보다 흡수율이 높은 어린이들에게는 더욱 치명적이다.국내 유통 제품은 '어린이제품 안전 특별법'에 따라 엄격한 KC 인증(안전인증)을 거쳐야 하지만, 개인이 자가 사용을 목적으로 구매하는 해외 직구 제품은 이러한 안전 검증 절차 없이도 안방까지 배달된다. 사실상 '안전 사각지대'에 놓여 있는 셈이다.소비자원의 판매 중단 권고에 대해 알리 익스프레스와 테무는 즉각적인 대응에 나섰으나, 세계 최대 플랫폼인 아마존은 현재까지 별다른 회신 없이 묵묵부답으로 일관하고 있어 소비자들의 각별한 주의가 요구된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com