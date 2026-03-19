도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

중동 지역에 전운이 더욱 짙어지고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 중동 지역에 수천 명 규모의 병력을 추가 파병하는 방안을 검토하며, 사실상 지상전 돌입 가능성까지 열어두는 모양새다.로이터 통신은 18일(현지시간) 미 정부 관계자를 인용해, 미군이 대이란 군사 작전의 다음 단계를 준비하기 위한 구체적인 증파 논의에 착수했다고 보도했다.이번 검토안의 핵심은 세계 원유 수송의 동맥인 호르무즈 해협의 통제권 확보다. 기존 공·해군 중심의 작전을 넘어 이란 연안에 지상군을 배치하는 방안이 거론되고 있다. 특히 이란 석유 수출의 90%를 담당하는 핵심 요충지 하르그섬을 미군이 직접 점령하여 통제하는 전략적 카드도 테이블 위에 올랐다. 전문가들은 섬을 파괴하는 것보다 직접 장악하는 것이 미국의 에너지 패권 장악에 유리하다고 분석한다.군사적 긴장을 더욱 높이는 대목은 이란의 핵 시설 관련 작전이다. 트럼프 행정부는 이란의 고농축 우라늄 재고를 강제로 확보하기 위해 위험천만한 특수부대 투입 작전 가능성까지 검토 중인 것으로 알려졌다. 백악관 관계자는 "지상군 투입이 확정된 것은 아니다"라면서도 "대통령은 모든 선택지를 열어두고 있다"며 강경한 입장을 시사했다.다만 실제 파병이 단행될 경우 트럼프 대통령이 짊어질 정치적 리스크는 상당할 것으로 예상된다. 당장 11월 중간선거를 앞두고 '해외 분쟁에 개입하지 않겠다'던 본인의 대선 공약을 정면으로 뒤집는 행보이기 때문이다.인명 피해도 누적되고 있습니다. 지난달 28일 개전 이후 현재까지 집계된 미군 사망자는 13명, 부상자는 200여 명에 달한다. 지상전이 본격화될 경우 피해 규모는 걷잡을 수 없이 커질 수 있어, 반전 여론 확산과 공약 이행 논란 사이에서 트럼프 대통령의 고심이 깊어질 것으로 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com