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4월부터 빵과 아이스크림, 비스킷, 캔디 등을 더 저렴하게 구매할 수 있다.농림축산식품부는 19일 김종구 차관 주재로 민생물가 특별관리 태스크포스(TF) 유통구조 점검팀 3차 회의를 열었다. 농식품부에 따르면 제과·빙과류·양산빵을 생산하는 5개 업체는 19개 제품 가격을 최소 100원에서 최대 400원 인하한다. 최대 13.4% 인하한다고 밝혔다.농식품부는 “최근 국제 정세 불확실성으로 국민들의 물가 우려가 커질 수 있는 시기에 어려운 경영 여건에도 불구하고 소비자 부담 완화를 위해 4월 출고분부터 가격 인하에 동참하기로 했다”고 설명했다.제과 부문에서는 롯데웰푸드와 해태제과, 오리온 등 3개 업체가 비스킷 6종, 캔디 4종 가격을 평균 2.9~5.6% 인하한다고 밝혔다.롯데웰푸드는 비스킷 제품 ‘엄마손파이’를 2.9%, 캔디 3종 가격을 4% 각각 인하한다. 해태제과는 ‘계란과자 베베핀’과 ‘롤리폴리’ 등 비스킷 제품 2종 가격을 각각 5.3%, 5.6% 내린다. 오리온도 ‘배배’, ‘오리온웨하스’, ‘바이오캔디’ 가격을 각각 6.7%, 4.8% 인하한다.양산빵 업체도 가격을 내린다. 롯데웰푸드와 삼립 2곳은 총 4개 제품 가격을 평균 5.4~6.0% 내린다. 롯데웰푸드는 ‘기린왕만쥬’, ‘기린 한입 꿀호떡’ 등 2종 가격을 평균 6.0%, 삼립은 ‘포켓몬 고오스 초코케익’, ‘캘리포니아 호두크림샌드’ 등 제품 5종 가격을 평균 5.0% 인하한다고 밝혔다.빙과 부문에서는 롯데웰푸드, 빙그레 등 2개 업체가 아이스크림 8종 가격을 평균 8.2~13.4% 인하한다. 롯데웰푸드는 ‘찰떡우유빙수설’, ‘와 소다맛’ 2종 가격을 평균 13.4% 인하한다. 빙그레는 ‘링키바’, ‘구슬폴라포 키위&파인애플’, ‘왕실쿠키샌드 피넛버터’ 등 아이스크림 6종 가격을 평균 8.2% 내린다.최근 정부가 민생물가 특별관리 TF를 출범시키며 물가 안정 기조를 강조하고 있다. 이에 식품업계 전반에서 가격 인하 움직임이 확산하는 모습이다.앞서 지난 12일에는 농심, 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등 4곳이 일부 제품 가격을 평균 4.6~14.6% 인하하기로 했다. CJ제일제당, 대상 등 6개 업체도 일부 제품 가격을 평균 3~6% 내리기로 했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com