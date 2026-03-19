디스페이스코리아-플로버, 자율주행 검증 고도화 위한 협력 본격화…MOU 체결

글로벌 시뮬레이션 기술 기업 디스페이스코리아(dSPACE Korea)와 자율주행 검증 딥테크 스타트업 플로버(Flover)가 차세대 자율주행 검증 기술 확보를 위해 손을 잡았다. 양사는 'ADAS 및 자율주행 검증 생태계 고도화'를 목표로 하는 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 통합 검증 솔루션 개발에 나선다.이번 협약은 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '오토모티브 테스팅 엑스포 2026' 현장에서 진행됐으며, 양사의 핵심 기술을 결합한 차세대 검증 인프라 구축이 주요 골자로 담겼다. 특히 디스페이스가 보유한 글로벌 표준 XIL 플랫폼과 플로버의 검증 엔지니어링 역량을 연계해 실효성 높은 검증 환경을 구현하는 데 초점을 맞췄다.디스페이스는 HIL 시뮬레이션 분야에서 글로벌 완성차 OEM을 고객으로 확보한 선도 기업으로, 국내에서도 주요 자동차 제조사 및 부품사를 대상으로 솔루션을 공급하며 자율주행 검증 시장 확대를 이끌고 있다. 여기에 설립 초기부터 플로버가 합류하면서, 실무 중심의 검증 기술과 시스템 통합 역량이 한층 강화될 것으로 기대된다.양사는 이미 협력의 초기 단계를 넘어 실제 개발 프로젝트를 진행 중이다. 현재 NVIDIA Alpamayo 기반의 엔드투엔드(E2E) 자율주행 검증 솔루션과 조향 시스템 검증용 HIL 시뮬레이터 개발을 병행하고 있으며, 향후에는 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 사이버 보안 검증 영역까지 협력 범위를 확대할 계획이다.이번 파트너십을 통해 양사는 자율주행 검증 기술 전반에 걸친 공동 연구와 사업화를 동시에 추진한다. 구체적으로는 ▲AI 기반 검증 자동화 및 데이터 분석 기술 개발 ▲고정밀 가상환경과 HIL 플랫폼 연동을 통한 검증 체계 구축 ▲공동 레퍼런스 확보 및 시장 확대 ▲국책 과제 공동 참여 등을 추진하며 기술 경쟁력을 끌어올릴 방침이다.특히 자동차 산업을 넘어 로봇, 항공, 선박, 국방 등 다양한 미래 모빌리티 분야로의 확장도 본격화된다. 이를 통해 자율주행 기술 검증의 범위를 넓히고, 다양한 산업에서 요구되는 안전성과 신뢰성을 확보한다는 전략이다.디스페이스코리아 손태영 대표는 "플로버는 빠른 실행력과 높은 기술 이해도를 갖춘 파트너"라며 "양사의 기술이 결합되면 자율주행 검증 분야에서 새로운 기준을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.나아가, 플로버 임동현 대표는 "이번 협력은 자동차를 넘어 다양한 모빌리티 영역으로 확장되는 출발점"이라며 "검증 기술의 정밀도와 안전성을 동시에 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 강조했다.양사는 이번 협약을 계기로 기술 교류를 정례화하고 공동 프로젝트를 확대하는 한편, 국내외 완성차 및 부품사를 대상으로 한 통합 검증 솔루션 제안에도 속도를 낼 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com